Akbank banka hesabı olanlar dikkat! Önemli duyuru sizin için yapıldı, Kontrol edin!

Akbank banka hesabı olan kişiler için bir duyuru paylaşıldı. Akbank banka hesabı olan vatandaşlar, 50000 TL ve üzerindeki ihtiyaç kredilerini kullanabilmeleri için banka şubelerine gitmeden de işlemlerine kolay bir şekilde yapabileceği duyuruldu. Akbank banka hesabı olan vatandaşlar, 50000 TL ve üzerinde ihtiyaç kredisi başvurularında bulunmak istiyorlarsa bu ay içerisinde yapacakları başvurularda, düşük faiz oranlarıyla birlikte kredi alabilecekler.

Acil ihtiyaç kredisi

Acil ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen ve Akbank müşterisi olan vatandaşlara Akbank Direkt uygulaması üzerinden yapacakları kredi başvurularıyla birlikte aynı gün içinde işlemlerini hızlı bir şekilde yapabilecek ve onaylanan kredileri hesaplarına yatırarak aynı gün içinde kullanabilecektir. Cep telefonunuza indirmiş olduğunuz, Akbank Direkt uygulamasına giriş yapabilmeniz için Akbank müşterisi olması gerekiyor.

Akbank Direkt uygulamasına giriş yaparak ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşların belirtilen kredi politikalarına uygun olmaları durumunda, şubelere gitmeden de işlemlerini kolay bir şekilde yapabileceğini söyleyebiliriz.

Akbank Direkt uygulaması üzerinden yapılan ihtiyaç kredisi başvurusunda, onaylanan krediler, hesaplara hemen aynı gün içinde yatırılır ve hatta hafta sonu olsa bile kredi onayı alabilirsiniz. Akbank Direkt uygulaması üzerinden yapılacak olan başvurular haricinde cep telefonunuz üzerinden de ihtiyaç kredisi alabilir, nakit ihtiyacınızın olması durumunda ki, SMS atarak da ne kadar kredi onayı aldığınıza, Akbank'ın SMS Kredi Servisi ile birlikte öğrenebilirsiniz.

Akbank, SMS kredi başvurusu

Akbank, SMS kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, cep telefonunuzun mesaj kısmına kredi yazıp boşluk bırakıp, kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına göndermeniz isteniyor. Akbank, SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak, kredi politikalarına uygun olan tüm vatandaşlar için yapılacak olan işlemlerde belirtilen şartlara uygun olan vatandaşlara 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi imkanı sağlanacaktır. Akbank, SMS ile ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlar için başlatmış olduğu bu kampanyalarda, nakit kredi kullanacak olan kişileri belirli kredi şartlarına uygun olarak hemen aynı gün içinde kredi ödemeleri vereceğini de açıkladı. Cep telefonunuz üzerinden SMS atarak veya direkt uygulamasına girerek, Akbank'ın başlatmış olduğu bu ihtiyaç kredisi kampanyalarına, sizlerde hızlı bir şekilde katılabilir ve onaylanan kredileri de hesaplarımıza yatırarak kullanabilirsiniz.