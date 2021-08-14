Son Dakika: SGK 1 Gün Bile Olanlarda Artık Bankalardan Kredi Alabilecek, O Şart Kalktı

Bankalardan kredi başvurusu yaptığınızda, kredi sicili uygun olan kişilerin, sgk durumlarına bakılır. Bankalara göre değişen bu sigorta durumlarında normal şartlarda en az 3 ay sigortanızın olması gerekiyor. Eğer para ihtiyacınız varsa ve bankalardan kredi alacaksanız, bu şartlara uygun olmanız şarttır. Ama bazı bankalar, yeni işe başlayanlara, banka politikalarına uygun olmaları durumunda hemen kredi kullandıracaklardır.

Kredi başvurusu yapacağınız zaman, banka şartlarına uygun olan kişilerin, kredi notunun 1200 ve üzerinde olması durumunda aşağıdaki bankalardan SGK girişi yeni olsa bile onay alabileceklerdir. Bu bankalara şubelerden değil, uzaktan kredi başvuru sistemi üzerinden işlem yapmanız gerekiyor. Şimdi sizlere bankaların kredi başvuru aşamaları ve nasıl onay verildiği hakkında bilgiler verelim.

SGK'sı 1 Gün bile olanlara Denizbank İhtiyaç Kredisi Veriyor

İhtiyaç kredilerinde en çabuk sonuç alacağınız bankalardan birisi Denizbank olmuştur. Denizbank üzerinden hemen kredi başvurusu yapabilir, hemen 55.000 TL'ye kadar onay alabilirsiniz. Bunun için kredi notunuzun yüksek olması ve faal bir kredi kartı kullanıyor olmanız gerekmektedir. Başvuru için Kredim TC KİMLİK yazarak bu mesajı 3280'e gönderebilirsiniz.

Kredi sonucu olumlu olanlar hemen kredilerini kullanacaklardır. Başvuru sonucu hemen cep telefonunuza geldiğinde onay alırsanız verilen limiti en yakın banka şubesinden kullanabilirsiniz. SGK işlemleri, bakılmadan kimlikle gelir belgesiz bu bankadan kredi kullanabilirsiniz. Banka ayrıca kredi kartı kullanan veya bankada hesabı olan kişilere de internet bankacılığı üzerinden kredi imkanı sunmaktadır.

QNB Finansbank'tan Gelir Belgesiz Kredi Başvurusu

QNB Finansbank üzerinden de gelir belgesiz kredi başvurusu yapabilirsiniz. Başvuru yaptığınızda şartlara uygun olan kişilerin, hemen sonucu öğreneceğini söylemek istiyoruz. Kredi sonucu uygun olan kişiler, SGK'sı 1 gün bile olsa bu bankadan şubelerden veya internet bankacılığı üzerinden işlem yapabileceklerdir. Kredi başvurusu için bankanın SMS sistemini kullanabilirsiniz. SMS ile kredi kullanacak olan kişiler, TC KİMLİK numarasını 5030'a gönderebilirler. SMS ile bu şekilde kredi başvurusu yapabilir, onaylanan kredinizi anında banka şubesinden kimlikle kullanabilirsiniz. QNB finansbank üzerinden gelir belgesiz kredi ayrıca bankanın mobil uygulaması üzerinden de verilmektedir.

ING Gelir Belgesiz 20.000 TL Kredi Başvurusu

Yeni işe başlayanların başvuru yapacağı bir diğer banka ise ING Bank olmuştur. Banka şubelerine gitmeden bankanın resmi internet sitesine girerek kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Banka gelir belgesiz olarak sizlere anında kredi hizmeti verecektir. ING üzerinden ayrıca internet bankacılığı kullanıyorsanız da 20 bin TL'ye kadar onay alabileceksiniz. Başvuru yapan kişiler, kendi kredi notuna göre faiz oranlarından yararlanarak kredi kullanacaklardır. Kredi sonucu uygun olanlar, banka şubelerine gittiklerinde sadece kimlikle onaylanan kredilerini kullanabilirler. Sizde hemen bu bankanın internet sitesine girerek başvurunuzu yapabilir ve ne kadar onay aldığınızı görebilirsiniz.