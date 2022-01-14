Son Dakika: Sabah 09.00'da Yayınlandı! Borçları Olanları İlgilendiriyor, Senet Banka Borcu Olan Herkes Alacak

Acil ihtiyacı olan vatandaşlar için bankalar sürekli olarak güncel kampanyalar yapmaya devam ediyor. Devlet destekli olarakta işlem yapacak olan Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, yapmış olduğu kampanyalar ile birlikte vatandaşlarımızı bir şekilde borç kapatma kredisi imkanı sunacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan tarafından da geçtiğimiz haftalarda duyurusu yapılan ve kamu bankaları tarafından verileceği söylenen borç kapatma kredileri başlıyor.

Ziraat Bankası, Vakıfbank Halkbank kredi başvuru politikalarına uygun olan vatandaşlar için hazırlamış olduğu bu borç kapatma kredisinde hem banka borçlarınızı kapatacak hemde senet borçlarınızı kapatmak için sizlere, nakit imkanı sağlayacak. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler düzenli olarak geliri olması durumunda bankalar tarafından onay alacaktır.

Ziraat Bankası Kredi

Ziraat Bankası üzerinden acil ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşlar, belirtilen şartlara uygun olması durumunda bu bankadan hem düşük faizli hem de devlet destekli borç kapatma kredisi alabilir. Ziraat Bankası üzerinden nakit başvurusu yapacak olan vatandaşların emekli olması durumda emekli maaşları bu bankada ise hızlı bir şekilde onay alabilir. Ziraat Bankası üzerinden kredi başvurusu yapacak olan kişiler, ayrıca banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı üzerinden işlem yapmak istiyorsa, banka müşterisi olması gerekiyor. Ziraat Bankası internet bankacılığı şubesi üzerinden de başvuru yapabilir fakat borç kapatma kredilerinde kredi kullanmak için banka şubelerine gitmeniz gerekmektedir.

Vakıfbank Kredi

Bir diğer kamu bankası olan Vakıfbank üzerinden de borç kapatma kredisi başvurusu yapabiliyorsunuz. Vakıfbank şubeleri üzerinden kimlik ve gelir belgeniz ile birlikte yapacağınız borç kapatma kredisinde 50000 TL'ye kadar 36 ay vadeli olarak kredi kullanırken, 50000 TL üzerindeyse 24 ay vadeli kredi kullanacaksınız.

Kredi başvurusu yapacak olan kişilerin emekli olması durumunda emekli maaşları Vakıfbank üzerinden olması gerekiyor. sigortalı olarak çalışan kişiler ise sigortalı olan maaşlarını enaz 6 aydır aynı işyerinde alıyor olması ve banka kredi notu: 1100 ve üzerinde olması gerekmektedir. Bankalarda, icralık olan kara listede olan veya kırmızı kalem yemiş olan kişiler, borç kapatma kredileri için bu borçlarını kapatmak için başvuru yapamıyor. Emekli olan kişiler eğer kara listede oldukları için kredi alamıyorlarsa emekli maaşlarını bu bankaya taşıyarak ve borçlarını ödeyerek kredi notu düşük olsa bile yüksek limitli ihtiyaç kredisi kullanabiliyor.