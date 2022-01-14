Dilara Yıldız Son Yolculuğuna Uğurlandı! Neden Öldürüldü?

İstanbul Tuzla'da meydana gelen üzücü olayda Avukat Dilara Yıldız, bir restoranda eski nişanlısı Oktay Dönmez tarafından kurşun yağmuruna tutulmuş ve hayatını kaybetmişti. Memleketi olan Samsun'da son yolculuğuna uğurlanan genç kadın Türkiye'yi üzüntüye boğdu ve konu gündemde yer aldı. Bunun yanı sıra Yıldız'ın 2015 senesinde eniştesini öldüren ve 15 sene hapis cezası alan Ali Yıldız isimli babasının da tutuklu bulunduğu cezaevinden Jandarma eşliğinde cenazeye geldiği bilgisine ulaşıldı.

Dilara Yıldız'ın anneannesi Sevim Kitapçı ise tabut başında ağıt yaktı ve “Katiline, eceline, şeytana mı aşık oldun benim tatlı kızım” diyerek gözyaşlarına hakim olamadı. Yürek parçalayan o dakikalarda acılı anne Elvan Yıldız ise öfkesinin acısından daha büyük olduğunu belirtti ve katilin acı çekerek ölmesi gerektiğini söyledi.

Cami Mahallesi Sahil Yolu Caddesi’nde bulunan bir restoranda 29 yaşındaki İstanbul barosuna kayıtlı olan Avukat Dilara Yıldız, 29 yaşındaki eski nişanlısı Oktay Dönmez tarafından yemek yedikleri restoranda hayatını kaybetmişti. Genç avukatın dün cenazesinin İstanbul'da gerçekleşen tören sonrasında bugün memleketi olan Samsun'a getirildiği öğrenildi. Samsun'da ev önünde alınan helallik sonrasında Avukat Dilara Yıldız'ın cenazesinin Aktekke Yatılı Bölge Ortaokulu’na getirildiği konu hakkında edinilen bilgiler arasında yer aldı. Anneanne Sevim Kitapçı ile anne Elvan Yıldız cenazede ayakta durmakta zorlanırken üzücü dakikalar yaşandı.

Acılı anne ve anneanne kızlarının kimsenin ekmeksiz kalmaması adına herkese yardım ettiğini belirtirken herkese çok acıdığını ve merhametli olduğunu da anlattı. Dilara Yıldız'ın Avukat arkadaşı Aslıhan Arat ise açıklamalarda bulundu ve Dilara Yıldız'ın kendisine bir şey olması halinde avukatlığını yapmasını istediğini açıkladı. Arkadaşının vasiyetini yerine getirmeye çalışacağını ifade eden Arat, katil zanlısının en ağır cezayı alması için çalışacağını söyledi. Bunun yanı sıra Avukat Dilara Yıldız'ın cezaevinde tutuklu bulunan babasının da Jandarma eşliğinde cenazeye katılması dikkat çeken konular arasında yer aldı.