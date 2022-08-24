Son dakika: Saat 14:36'da açıklandı! Bankadan nakit alacak kişilere 30.000 TL hesap numarasına yatacak!

Akbank yaptığı ihtiyaç kredisi kampanyasında banka şartlarına uygun olan kişilere yeni bir duyuru yaptı ve 36 ay vadeye kadar kredi vereceğini açıkladı! Nakit imkanı için başvuru yapacak olan kişilere Akbank, düşük faiz oranları ile birlikte sizlere kredi imkanı sağlayacaktır. Başvuru yapmak isteyenlere banka kendi bankasında kredi notu uygun olan ve politikalara göre kredi alacaklara destekler verilmektedir. Nakit kredi alacak kişilere banka 5 dakika içinde sonuç verirken Akbank direkt uygulamasını kullanan kişilere de hemen onaylı krediler bankanın internet üzerinden yapılacağı açıklandı!

Akbank direkt uygulaması kullananlara da kredi verilecek!

Akbank başlattığı yeni kredi kampanyasında başvuru yapacak olan kişilere hemen sonuç vereceğini açıkladı! Bankadan yapılan açıklama bugün başvuru yapan kişiler hemen sonuç alabilecekler ve hesaplarına ödemeler yatırabileceklerdir. Akbank direkt uygulaması üzerinden başvuru yaparak kredi almak isteyenlere 3 ay ertelemeli 30.000 tl ödeme verilmektedir. 30.000 TL'ye kadar kredi alacak kişilerin banka şartlarına uygun olması durumunda da banka bu kişilere hemen sonuç vererek SMS ile de kredi vermek istemektedir.

Bireysel müşteri olan herkes başvurusunu yaptıktan hemen sonra bankadan kredi alabileceklerdir. Banka kredi notuna göre faiz oranı verecek olan bu bankadan sms ile kredi almak isteyenlere 5 dakika sonuç verilir. Başvuru yaparak kredi onayı almak istiyorsanız başvurunuzu banka şubelerine gitmeden de hemen yapabileceksiniz. SMS ile kredi başvurusu yapmak için KREDİ TC KİMLİK yazarak bu mesakı 4425 numarasına mesaj atmanız durumunda kredi onayı alabileceksiniz. Başvuru yaparak kredi kullanmak isteyen Akbank müşterileri de Akbank direkt uygulamasına giriş yapabilir ve buradan kredi kullanabilirler. Akbank direkt uygulamasına giriş yaparak kredi almak istiyorsanız başvurunuzu yapmak için şubelere gitmeden de internet sitesinden başvuru yapabilirsiniz.