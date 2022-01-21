Son Dakika: PTT Devlet Destekli 10.000 TL Ödeme Yapacağını Açıkladı

Acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için sürekli kampanyalar yapan kamu bankaları, PTT aracılığı ile de kredi vermeye başladı. Devlet destekli olarak 10 bin TL'ye kadar ödeme alabileceğiniz, PTT, ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişilerin emekli ve çalışan olması durumunda bireysel olarak kredi başvurusunda bulunabileceğini söylemek istiyoruz.

10 bin TL devlet destekli, nakit kredi kampanyasına katılacak olan vatandaşlar, 10000 TL almış olmaları durumunda 36 ay vadeye kadar bu ödemelerin taksitlerini böyle bilmektedir. Nakit ihtiyacı olan kişilerde acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak istiyorlarsa başvurularını, PTT şubelerinden veya PTT şubelerine gitmeden SMS ile yapabilecek.

Sms ile başvuru yapmak istiyorsanız, bankaya ücretli bir mesaj attınız gerekiyor. Sms ile nakit kredi başvurusu yapacak olan kişiler cep telefonlarının mesaj kısmına girerek PTT yazıp boşluk TC kimlik numarasını yazarak bu mesajı: 30 50 numarasına göndermeleri gerekiyor. 30 50 numarasına göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında hızlı bir şekilde sizlere kredi sonucu verilecek ve onaylanan tutarın nekadar olduğu hakkında mesajı göreceksiniz.

Kredi onayı aldıktan sonra en yakın PTT şubesine gelir belgesiz olarak sadece kimliğinizle giderek nakit kredi kullanabiliyorsunuz. ayrıca PTT şubelerine gitmek istemeyen veya zamanı olmayan kişiler için ise ev adreslerinde veya iş adreslerinde bu kredinin kullanabileceğinizi söyleyebiliriz. Almış olduğunuz 10000 TL İhtiyaç Kredisi kampanyasında 36 ay vadeye kadar kredi ödemelerine bölebilir ve ilk taksit ödemesini, dilerseniz 3 ay erteleyebilirsiniz.

Devlet Destekli Kredi Veren Bankalar

Devlet destekli olarak sadece PTT üzerinden kredi kampanyası yapılmıyor. Kamu bankaları olan Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden 10.000 TL'ye kadar ödeme başvurusu yapabileceğiniz gibi, ayrıca kamu destekli, bankalardan Şekerbank ve işbankası üzerinden diye devlet destekli ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz. Bu bankalar üzerinden kredi başvurusu yapacak olan vatandaşlar, belirtilen şartlar dahilinde 36 ay vadeye kadar devlet destekli kredi kullanabilir ve devlet destekli kredi kullandıkları için de düşük faiz oranlarından yararlanabilirler. Bankaların resmi internet sitelerine girerek güncel kampanyalarını öğrenebilir ve başvuru nasıl yapılır, bu konu hakkında bilgi alabilirsiniz.