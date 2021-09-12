Son Dakika: Paraya İhtiyacı Olan Kimlik Kartı İle Anında Alacak!

Paraya İhtiyacı Olan Kimlik Kartı İle Anında Alacak! Nakit sıkıntısı çeken birçok kişi kimlik kartı ile nakit krediyi anında alacak. Nakit ihtiyacı olan birçok vatandaş kredi araştırması yapıyor. Araştırmaya son kimlik kartı ile başvurularak kredi seçenekleri…

Her kesimi uzun süre olumsuz yönde etkileyen corona salgını, kişileri maddi yönden de zorladı. Gelir dengesinin bozulması ile birlikte ödemelerde zorluk yaşayan vatandaşlar bankaların ihtiyaç kredilerin araştırmaya devam ediyor. Hangi banka ne kadar tutarda ve faiz oranlarının hangi düzeyde olduğu konusunda araştırmalara hız kesmeden devam ediyor. QNB Finansbank web sitesi üzerinden açıklamaya yaparak araştırma yapan vatandaşlara rahat nefes almaları sağlayacak kredi imkanının haberini paylaştı.

Acil nakit ihtiyacı hisseden binlerce kişi bankaların sunmuş olduğu kredi imkanlarını araştırıyor. QNB Finansbank site üzerinden beklenen açıklamayı yaptı. Açıklamaya göre banka kendi bünyesinde müşteriler tarafından en çok tercih edilen 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi üzerinde yoğunlaştı. İhtiyaç kredisi çeken müşterilere, kredi kullanımından 3 ay sonra ödeme imkanı sunuyor. Vatandaşlar ihtiyaç kredileri noktasında bankaların sunduğu kredi kampanyalarını yakından takip ediyor. QNB Finansbank’ın yapmış olduğu açıklama ile 1,39 faiz oranlı 3 ay ertelemeli kredi vereceğini vatandaşlara duyurmuş oldu. 3 ay ertelemeli krediye başvuru için T.C. kimlik numarası ve cep telefonu ile başvurusu yapmak yeterli gözüküyor.

İhtiyaç Kredisi Başvurusu İçin Nasıl Yapılır?

Vatandaşlara rahat bir nefes aldıracak krediye uygulamaya koyan QNB Finansbank, yapmış olduğu açıklamalara göre, başvuru için şu detaylar hakkında önemli bilgiler verdi. Bankada hesabı olan tüm müşteriler “hemen başvur” butonunu kullanarak başvurularını zaman kaybetmeden yapabiliyor.

Banka müşterileri 0 850 220 8 573 numaralı Alo Kredi hattını da arayarak kesintisiz olarak 7/24 saat ihtiyaç kredisi için başvuru yapma imkanına sahiptir. TC Kimlik Numarası İle 5030’a SMS Atılarak Anında Başvuruda Yapılabilir.

Kredi fırsatından faydalanabilmek için QNB Finansbank dijital şubesi kullanılarak ya da mobil üzerinden başvurulu yapılabilir. Yapılacak başvuruda her hangi bir belgeye gerek duyulmamaktadır. Farklı amaçlarla verilen diğer kredi seçeneklerine de bakmak faydalı olur.