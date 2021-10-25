45 Yaşın Üzerinde Olan Vatandaşlara Garanti Bankası’ndan Müjdeli Haber! Krediyi Kullan 1 Yıl Sonra Öde!

Ekonomik dönemde sıkıntılı bir süreçten geçen vatandaşları düşünen Garanti Bankası, son günlerde özellikle çılgınca kampanyalara imza atıyor. Yaş gruplarına yönelik düzenlenen kampanyalar ile birlikte adından sık söz ettirmeye başladı.

Genel olarak vatandaşlar arasında değerlendirme yapıldığı zaman 45 yaş üzerinde olanların daha fazla krediye ihtiyaç duyduğu görülmektedir. Garanti Bankası da bu değerlendirme ile çıkmış olduğu yolda yüzleri güldürecek bir kredi kampanyası düzenledi. 45 yaş üzerinde olanlar Garanti Bankası’ından kredisini kullanması ile 1 yıl gibi bir süre sonra ödemeye başlama şansına sahip olacaktır. Aynı zamanda 300 bin TL gibi yüksek limit üzerinden kredi sunulmaktadır. Sorunsuz şekilde birçok 45 yaş üzerindeki olan vatandaşlar şuan kredilerini almaya başladı.

45 Yaş üzerinde Olanlara Garanti Bankası’ndan Müjde

Garanti Bankası tarafından düzenlenen kredi tutarı olarak ilk seçenek 50 bin TL limiti ile sınırlıdır. Faiz oranları için ise 1.59 belirlenmiştir. Kredi ödemelerini 3 ila 24 ay arasındaki bir vadede yapabileceksiniz. Kredi kullanan vatandaşlar için ise 650 TL hayat sigortası talep edildiği gibi 1 adette kefil istenmektedir.

İkinci seçenek olarak sunulan 200 bin TL tutarına kadar limitli kredi için ise faiz oranı 1.64 olarak belirlenmiştir. Ödemeler ise 3 ila 36 ay arasındaki vadede yapılabilecektir. Kredi detaylarında 800 TL hayat sigortası istenmektedir. Aynı zamanda kefil olarak ise 3 kişi talep edilebilir.

Garanti Bankası dördüncü kredi imkanı dördüncü seçenekte ise 250 bin TL limit belirlenmiştir. 1.68 faiz oranı üzerinden 3 ila 36 ay üzerinden ödeme yapılabilen kredi için 799 TL hayat sigortası istenmektedir. Kredi için banka tarafından 2 kişi talep edilebilmektedir.

Beşinci ve en yüksek limitli olan kredi seçeneğinde ise 300 bin TL sahibi olabilirsiniz. Bu kredi ödemesini ise 1.71 faiz oranı üzerinden 3 ila 36 ay vade üzerinden ödemesini yapabilirsiniz. 811’lik hayat sigortası primini ve 2 adet kefil ise sizlerden talep edilebilmektedir.

Tüm bu kredilere özel şartlardan hangisini sağladığınıza inanıyorsanız hemen başvurunuzu yapabilirsiniz. İhtiyaçlar dahilinde başvurular şubelerde yapılmaktadır.