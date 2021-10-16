Son Dakika: Nakit Sıkıntınız Varsa 4000 TL Ödeme Bugün Başladı, Başvuru Ekranı Açıldı

Nakit sıkıntısı yaşayan vatandaşlara anında kredi imkanı sunulacak. 4000 TL'ye kadar bankalar şart aramadan kredi başvurusu alacak ve bu kredileri 36 ay vadeye kadar bölecekler. Denizbank, Aktifbank ve Odebank üzerinden yapılan bu kampanyada 4000 TL'ye kadar hemen sonuç alabileceksiniz.

Bankalardan yapılan açıklamada, bu kredileri şubelere gitmeden de başvuru yaparak kullanabileceksiniz. Bunun için başvuru politikalarına uygun olmanız gerekmektedir. Kredi notu 1200 ve üzerinde olan kişiler, uygun faizlerle bu 3 bankadan hemen onay alarak kredi kullanabilir. 4000 TL'ye kadar işlem yapacak olan kişiler 36 ay vadeye kadar da kredi alabileceklerdir. 3 ay ertelemeli ve sonraki aylarda da 3 ayda bir ödemeli kredi ödeme tablosu oluşturabilirsiniz.

Denizbank 4000 TL kredi başvurusu

Denizbank ihtiyaç kredisi adında bir kredi kampanyası yapıyor. Bu Kredi kampanyasında düşük limitli krediler sadece kimlikle kullandırılıyor. Başvuru için banka şubelerine gidebilir veya bankanın resmi internet sitesine girerek buradaki kredi başvuru formunu doldurarak 4000 TL için onay alabilirsiniz.

Kredi 36 ay vadeye kadar sizlere verilecektir. Kredi notunuza göre de faiz oranı uygulayan Denizbank sizlere hızlı bir şekilde onay imkanı sağlar.

Denizbank üzerinden 4000 TL kredi kullanacak olan kişiler 36 ay vadeli yaptıkları krediler de ilk taksit ödemesini dilerse 3 ay ertelemeli de yapabiliyor. Düşük faiz oranları ile kredi kullanmak istiyorsanız Denizbank kredi notu yüksek olması durumunda sizlere bu kampanyadan yararlanacaklardır. Denizbank SMS ile kredi başvurusu için Kredim yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı da yazarak 3280 numarasına gönderin. 4000 TL ve üzerinde kredi onayı alabileceksiniz.

Aktif Bank 4000 TL kredi başvurusu

Kredi başvurusu yapacak olan kişiler şubede gitmeden onay almak istiyorsa Aktif Bank üzerinden 4000 TL kredi başvurusu yapabilir, SMS atarak veya bankanın resmi internet sitesine girerek hemen başvuru yapabiliyorsunuz. Aktifbank 36 ay vadeye kadar sizlere Kredi imkanı sağlayacaktır. Kredi başvurusu yaptıktan sonra kredinizi ev veya İş adresini de kullanacaksınız. İnternet sitesinden kredi başvurusu yaptığınızda aynı sayfa üzerinde ne kadar onay aldığınızı göreceksiniz. SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız Kredi TC kimlik yazarak bu mesajı 30 50'ye göndermeniz yeterlidir.

Odeabank 4000 TL kredi başvurusu nasıl yapılır?

Odeabank üzerinden de 4000 TL ye kadar ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz. Size en yakın banka şubesine giderek başvuru yapabilir veya oturduğunuz yerden SMS atarak ne kadar onay aldığınızı öğrenebilirsiniz.

SMS atarak kredi başvurusu yapacak olan kişiler 36 ay vadeye kadar bu kredileri 3 ay ertelemeli olarak kullanabileceklerdir. Kredi başvurusu yaptığınızda banka sizlere uygun faiz oranları ile birlikte kredi kullandıracaktır.