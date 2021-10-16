Norveç’te Yay ve Ok Saldırısı

Norveç'in Kongsberg kentinde meydana gelen ok ve yaylı saldırıda 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Polis, Kongsberg'de yaşayan 37 yaşındaki bir erkek olan zanlının, daha önce radikalleşme belirtileri gösterdiği için yakalanan Müslüman bir mühtedi olduğunu doğruladı. Saldırılarla ilgili olarak suçlanıyor ve polis nezaretinde tutuluyor.

Polis, vurularak öldürülen kurbanlardan dördünün kadın olduğunu ortaya çıkardığından, saldırı ulusta şok dalgaları gönderdi. Tüm kurbanlar 50 ila 70 yaşları arasındaydı.

Yaralanan iki kişiden birinin nöbetçi polis olduğu tahmin ediliyor. İkisi de hastanede tedavi görüyor.

Ne oldu?

Polis, Çarşamba günü saat 18:12'de şehir merkezinde insanlara ok ve yay ile ateş eden bir adamın çok sayıda ihbarı aldı ve olay yerine 18:30'dan (GMT 16:30) hemen önce geldi. Saldırının Coop süpermarkette başladığı bildirildi.

Polis, şüpheliyle ilk olarak 18.18'de bir çatışma olduğunu doğruladı, ancak şüpheli daha sonra polislere birkaç ok atarak kaçtı. Polisin adamla ilk yüzleşmesi ile 18.47'de nihai olarak tutuklanması arasında 29 dakika vardı. Polise göre, cinayetler "muhtemelen" saldırganla ilk temastan sonra gerçekleşti.

Eylemi gerçekleştiren kişi polis tarafından tutuklandı ve daha fazla kişi için aktif bir arama yapılmadı. Polis şefi Oeyving Aas, "Elimizdeki bilgilere göre bunun arkasında bir kişi var" dedi.

Şüpheli kim?

Polis, saldırıyla ilgili olarak 37 yaşındaki Danimarkalı bir adamın tutuklandığını doğruladı. Memurlara göre, uzun yıllardır Kongsberg'de ikamet ediyordu ve polis tarafından biliniyordu.

Memurlar daha önce adamla İslam'ı seçtikten sonra radikalleşme belirtileri nedeniyle temas halindeydi. Şüphelinin Danimarkalı bir annesi ve Norveçli bir babası vardı. Adam polis tarafından gece boyunca saatlerce sorgulandı ve gözaltında tutuluyor. Polis avukatı Ann Iren Svane Mathiassen NTB haber ajansına, şüphelinin "davanın gerçeklerini kabul ettiğini" söyledi.

"Suçunu da kabul edip etmediğini görmemiz gerekecek," diye ekledi. Savunma avukatı Fredrik Neumann, polisle "işbirliği yaptığını" söyledi. Polise göre, saldırıda ek silahlar kullanıldı ve saldırının terör bağlantılı olup olmadığı konusunda da soruşturma sürüyor, ancak şu anda polis saldırıda başka kimseyi suçlamadı.

Kurbanlar kimlerdi?

Saldırının kurbanları 50 ila 70 yaşları arasında dört kadın ve bir erkeğin olduğu doğrulandı. Henüz resmi olarak tanımlanmadılar. Polise göre, aileleri bilgilendirildi ve destekleniyor. Saldırının ardından yoğun bakımda kalan iki kurbandan birinin görev dışı bir polis memuru olduğuna inanılıyor.

Aftenposten gazetesi polisin aktardığına göre, saldırılar Oslo'nun 66 km (41 mil) güneybatısında, Coop Extra marketi de dahil olmak üzere yaklaşık 28.000 kişilik bir belediye olan Kongsberg'in "geniş bir alanı" üzerinde gerçekleşti.

Sonra ne olur?

Zanlı gözaltına alınırken, saldırıyla ilgili soruşturma sürüyor. Polis, davanın daha fazla ayrıntıya girmeden "birkaç parçada" ele alındığını söyledi. Saldırı Erna Solberg'in muhafazakar hükümetinin son gününde geldi ve Perşembe günü İşçi Partisi lideri Jonas Gahr Store liderliğindeki merkez sol koalisyonun liderliğinde yeni bir adalet bakanı davayı devraldı. Perşembe günü göreve başlaması beklenen başbakan adayı Jonas Gahr Stoere, Norveç haber ajansı NTB'ye yaptığı açıklamalarda saldırıyı "acımasız ve acımasız bir eylem" olarak nitelendirdi.