Qnb Finansbank ve 2 banka daha bugün itibariyle ATM üzerinden 70.000 TL'ye kadar ödeme vereceğini açıkladı

70.000 TL'ye kadar ödeme almak isteyen vatandaşlar için qnb Finansbank Yapı Kredi Bankası ve İş Bankası resmi internet siteleri üzerinden kredi kampanyalarını duyurdu. Son yapılan Bu kampanyada özellikle ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşlar ile birlikte diğer bankadaki borçlarını kapatmak için kredi kullanacak olan vatandaşlara öncelik tanınarak ihtiyaç kredisi verilmektedir. Qnb Finansbank Yapı Kredi Bankası ve İş Bankası üzerinden başlatılan Bu kampanyada şartlara uygun olan vatandaşlara 24 ay vadeli olmak kaydı ile kredi imkanı sunulacak ve banka kredi puanına bakılarak ihtiyaç kredisi kullandırılacaktır.

Qnb Finansbank

Acil nakit ihtiyacı olan vatandaşları ile birlikte yüksek limitli kredi kullanmak isteyen kişilerin en çok tercih ettiği bankaların başında gelen Finansbank yapmış olduğu Bu kampanyada Cep telefonunuz üzerinden SMS atarak sizlere Kredi imkanı sağlamaktadır.

Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak Kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız t.c kimlik numaranızı 50-30 numarasına mesaj olarak gönderebilir ve bu bankadan kredi onayı alıp almadığınızı hemen görebilirsiniz. Qnb Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara 3 ay ertelemeli olarak işlem yapılarak Kredi imkanı sağlanmaktadır.

Banka üzerinden 50.000 TL'ye kadar kredi onayı almanız durumunda sizlere 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturma şansı verilmektedir.

Yapı Kredi Bankası

70.000 TL'ye kadar Yapı Kredi Bankası üzerinden kredi kullanacak olan vatandaşlarda diğer bankalarda olduğu gibi SMS ve internet üzerinden işlem yaparak vatandaşlara kolaylıkla Kredi imkanı sağlamaya devam ediyor. Sms ile başvuru yapmak istiyorsanız bireysel t.c kimlik ve aylık gelir yazarak aralarda boşluk bırakmak kaydı ile gönderdikten sonra 44 11 numarasına bu mesajı atabilirsiniz.

İş Bankası

İş Bankası üzerinden 70.000 kredi kullanmak isteyen vatandaşlar en yakın banka şubesine giderek işlemlerini gerçekleştirebilir ve kimlik ve gelir belgesi ile birlikte yapmış olduğu bu başvuru sonrasında Banka hesabı var ise ATM kartına bu para gönderilmektedir. İş Bankası banka hesabınızın olması durumunda Kredi başvurunuzu iş cep uygulaması üzerinden yaparak 7/24 ATM üzerinden onaylanan krediyi kullanabilirsiniz.