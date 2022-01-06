Son Dakika: Müjde Geldi. 0.49 ve 0.55 Oranlarıyla Düşük Faizli Kredi Verilecek

Müjde Geldi Vatandaşa 0.49 ve 0.55 Oranlarıyla Düşük Faizli Krediler Verilecek. Vatandaşa son dakika müjdesi bankalardan geldi. 0.49 ve 0.55 oranlarında düşük faizli krediler vatandaşlara verilecek. Kredi çekecek vatandaşlarda sevinç yarattı. Detaylar haberde….

Yapılan duyuruyla düşük faizli kredi almak isteyen vatandaşlara 0.49 ve 0.55 gibi düşük oranlarla faizli kredi verileceği duyuruldu. Uygun faizlerle kredi almak isteyen vatandaşlara bankalardan duyuru yapıldı. 0.49 ve 0.55 oranlı düşük faizli krediler devlet destekli olarak vatandaşa verilecek. 0.49 ve 0.55 oranındaki bu düşük faizli krediler kamu bankaları ve bazı kamu desteği olan özel bankalar tarafından vatandaşa ihtiyaç kredisi ve borç kapatma kredisi olarak iki başlık altında verilecek. Resmi gazetede yapılan bu duyuruyla beraber bankalar da vatandaşlara kredi başvuru toplama sürecinin duyurusunu yakın zamanda yapacaklar. İhtiyaç kredisi ve borç kapatma kredisi başlıkları sayesinde acil nakit ihtiyacı duyan vatandaşların acil nakit ihtiyaçlarının giderilmesi devlet tarafından planlanıyor. Böylelikle pandemi döneminde ve ekonomik sıkıntılı bu dönemde vatandaşın bir nebze de olsa nakit ihtiyacı karşılanmaya çalışılacak.

0.49 ve 0.55 Oranlı Düşük Faizli Kredi Şartları Açıklandı

Kredi ihtiyacı olan ve kredi başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar için başvuru şartları da belli oldu. 0.49 ve 0.55 oranlı krediden faydalanmak isteyen vatandaşlar 36 ay vadeli olarak ve ilk ay ödemesi 3 ay ertelemeli olarak bu krediden faydalanabilecekler. Başvuru yapan vatandaşların TC kimlik numaraları üzerinden değerlendirmeleri yapılacak ve kredi isteyen vatandaşa bu değerlendirme sonucunda yanıt verilecek. 0.49 ve 0.55 oranlı krediden faydalanmak isteyen vatandaşlar 100.000 TL’ye kadar limitle bu krediden yararlanabilecekler. Ayrıca daha yüksek limitlerde kredi çekmek isteyen vatandaşlara borç kapatma kredileri değişen faiz oranlarında da verilebilecek. Kara listede olmayan kişiler ve bankaların müşterisi olan kişiler gerekli şartları karşılamaları durumunda da bu krediden faydalanabilecekler.

Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Kredi sorgulamasını yapan kişiler ve gereken şartları karşılayan kişiler kredi verecek bankaların internet siteleri üzerinden başvurularını yapabilecekler. Kredi başvuru formunu dolduran ve gereken şartları karşılayan vatandaşların kredi başvuruları onaylanacak olup ilgili bankanın şubelerinden kredi tutarı çekilebilecek. Dileyen vatandaşlar bankaların şubelerinden de kredi başvurularını yapabilecekler.