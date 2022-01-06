Selimiye Camisi Meydanında Tarihi Kalıntılar Çıktı

Edirne'de bulunan ve Mimar Sinan'ın ustalık eseri olarak bilinen Selimiye Camisi çevresinde devam eden rekreasyon projesi ile beraber kazı çalışmalarında bazı tarihi kalıntılara ulaşıldığı bilgisine ulaşıldı. Söz konusu bu tarihi kalıntıların bölgede oluşturulacak olan arkeopark ile sergileneceği de öğrenildi. Gazi İlkokulu temel kalıntıları, Yemiş Kapanı Hanı, Roma dönemi mezarı ve su kuyularının da bulunduğu kalıntıların cam ve ahşap konstrüksiyonlar ile çevreleneceğini ifade eden Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, önemli açıklamalar gerçekleştirdi. Gürkan, tarihi dokuyu mevcut hali ile koruyacaklarını açıklarken arkeopark haline getireceklerini de söyledi.

UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde bulunan ve Mimar Sinan'ın ustalık eserim dediği Selimiye Camisi'nde kazı çalışmalarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Selimiye Cami çevresi ve Kentsel Tasarım Projesi kapsamında devam ettiği öğrenildi. Konu hakkında yapılan haberlere göre gerçekleşen kazılarda senelerdir toprak altında bulunan Gazi İlkokulu temel kalıntıları, su kuyuları, Yemiş Kapanı Hanı ve Roma dönemi mezarının ortaya çıkarıldığı açıklandı.

Yaklaşık 4000 metrekarelik alanda temel kazılarda ortaya çıkan Gazi İlkokulu temel kalıntıları, su kuyuları, Yemiş Kapanı Hanı ve Roma dönemi mezarının temel kazılar ile ortaya çıktığını aktaran Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan söz konusu bu kalıntıların cam ve ahşap konstrüksiyonlar ile çevreleneceğini ve arkeopark olarak sergileneceğini belirtti.

Gürkan, tarihi dokuyu mevcut hali ile korumaya özen gösterdiklerini belirtirken projenin biraz uzamasının sebeplerinden birisinin de nasıl kullanılacağı ve fonksiyon verileceği ile ilgili olduğunu söyledi. Bugün gelinen noktada ise Koruma Kurulu kararları ile bu tarihi han kalıntılarının korunacağını ve şu anda projelerinin bittiğini söyledi.

Daha sonra söz konusu tarihi dokuyu mevcut hali ile koruyarak bir arkeopark haline getirecekleri de açıklanan bilgiler arasında yer aldı.