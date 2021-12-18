Son Dakika: Meclisten Geçti, Hesaplara 15.000 TL Ödeme Yatacak

Kamu bankaları tarafından ödenecek ve asgari ücretle çalışan ile emekli olan vatandaşlar için nakit kampanyası yapılacak olan 15000 TL kredi kampanyasından, sadece başvuru yapan kişiler alabilecek. Ekonomik sıkıntı yaşayan vatandaşlar, 15000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsa, belirtilen şartlar dahilinde Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden nakit kredi kullanabilecek.

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, kendi resmi internet sitesi üzerinden de yapmış olduğu duyuru ile birlikte 36 ay vadeye kadar ilk taksit ödemesinde 90 gün ertelemeli kredi kampanyası için başvuru almaya başladı. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler, 15000 TL ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsa, banka kredi notu: 1100 ve üzerinde olması durumunda, ayrıca gelir durumu düzenli olması durumunda kredi onayı alabilecek.

Ziraat Bankası üzerinden kredi başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar, banka kredi şartlarına uygun olması ile birlikte en yakın banka şubesine, kimlikleri, gelir belgeleri ve ikametgah belgeleriyle giderek, on beş bin TL KULLANABİLİRLER.

15000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler, ayrıca Ziraat Bankası hesapları olması durumunda bu bankanın internet bankacılığını kullanarak mobil uygulama üzerinden de kredi başvurusu yapabilir.

Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler, hem emekli olmaları durumunda emekli maaşlarını bu banka üzerinden alması şartı ile kredi onayı alabilir. onbeş bin TL'ye kadar kullanacağınız kredilerde 36 ay vade ve ilk taksiti ödemelerinde ise 3 ay ertelemeli olan bu kredi kampanyalarına katılmak için başvuru yapmanız yeterli olacak.

Ziraat Bankası gibi, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden acil ihtiyaçlarınız için verilecek olan bu kredi kampanyasına katılarak ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden verilen bu ihtiyaç kredisi kampanyasında 15000 TL kredi kullanacak olan kişiler bankaların düşük faiz oranları ile işlemlerinden yararlanacak ve kredi kullanmak için banka şubelerine gitmeden mobil uygulama üzerinden kredi başvurusu yapabilecek. ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler, 36 ay vade ve ilk taksit ödemelerinde 3 ay ertelemeli olan bu kredi kampanyalarına katılarak istedikleri zaman nakit kredi imkanından faydalanabileceklerdir.