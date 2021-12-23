PTT Yılbaşına Kadar 300 TL 400 TL ve 600 TL Ödeme Yapıyor, Başvuru Yapmanıza Gerek Yok, TC Kimlik Yeterli Olacak

Ülkemizde yaşayan vatandaşlar, pandemi döneminde ve pandemi dönemi sonrasında devlet tarafından yapılacak ödemeleri yakından takip etmektedir. Sosyal bir devlet anlayışında olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için sürekli olarak güncel devlet destekleri vermektedir. 2022 yılı yaklaşırken, PTT üzerinden yeni bir ödeme duyurusu haberi daha geldi. Ptt 300 lira ile 600 lira arasında yapılacak olan bu ödemeler için başvuru şartlarını açıkladı. Ptt üzerinden sağlanacak olan bu destekten faydalanmak istiyorsanız, en yakın PTT şubesine giderek, paranızı çekebilirsiniz.

Ptt şubeleri üzerinden tek sefer olmak üzere 300 400 600 lira destek ödemesi yapılacak. vatandaşlar, başvuru yapmaya gerek kalmadan hemen PTT şubelerine giderek bu ödemelere hemen kendi hesaplarına yatırabilecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen bu destek ödemeleri, yılbaşı öncesinde ödenecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, vatandaşlara doğum Yardımı ödemelerini PTT aracılığıyla vermektedir. Ptt, doğum yardımı olarak bir çocuk için 300 TL 2 çocuk için 400 TL, üçüncü ve daha sonraki çocuklar içinde 600 TL'ye kadar ödeme vermektedir. Eğer sizlerde yeni bir çocuk doğumu gerçekleştirdiyseniz ve bu çocuk için nakit desteğe ihtiyacınız var ise aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen doğum yardımları başvurusunda bulunabilirsiniz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Doğum yardımı ödemelerinden faydalanmak isteyen kadınlar ise araştırma yapmayı sürdürüyor.

Doğum yardımı almak için Annenin ya da babanın veya Her ikisinin de Türk vatandaşı ya da mavi kart sahibi olması gerekiyor. 2015 yılında ödenmeye başlanan Doğum yardımı bu tarihten itibaren gerçekleşen canlı doğumlar için hemen anında hesaba geçiyor. 2015 yılından önce dünyaya gelen çocuklar Doğum yardımı alamıyor ancak bu tarihten önce gelen çocuklar ödeme miktarını esas çocuk sayısını belirlemede etkili oluyor.