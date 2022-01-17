Son Dakika: Meclisten Bu Gece Geçti! Son Dakika! Çalışan Kişilere 20.000 TL Ek Ödeme

Sigortalı olarak çalışan vatandaşlar 20 bin liraya kadar ek ödeme almak istiyorsa Ziraat Bankası VakıfBank veya Halkbank üzerinden nakit kredi başvurusunda bulunabilecek. Ziraat Bankası VakıfBank veya Halkbank ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşlar için belirtilen şartlara göre 36 ay vadeli nakit kredi kullandıracak. Sigortalı olarak son iş yerinde 6 aydır çalışan vatandaşlar kredi başvurusu yapmak için banka şubelerine gitmeden hızlı bir şekilde kredi onayı alabilecek.

Ziraat Bankası üzerinden nakit kredi başvurusu

Ziraat Bankası üzerinden acil nakit kredi başvurusu yapmak isteyen kişiler banka şubelerine gitmeden ihtiyaç kredisi başvurusunu resmi internet sitesi üzerinden istedikleri zaman yapabiliyor. Ziraat Bankası resmi internet sitesine giriş yaparak Kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar 5 dakika içerisinde Kredi sonucunu öğrenebilecekleri bu kampanyaya katılarak Ziraat Bankası üzerinden 20.000 TL kredi kullanabilir. Ziraat Bankası müşterisi olan kişiler mobil uygulamaya gerek 7 gün 24 saat internet bankacılığı üzerinden kredi başvurusu yapabiliyor.

Vakıfbank ve Halkbank üzerinden kredi başvurusu

Devlet destekli olarak verilecek ve 20.000 TL'ye kadar kullanabileceğiniz bu Kredi kampanyalarını katılmak için Vakıfbank veya Halk Bank şubelerine gidebilirsiniz. Ayrıca banka şubesinde maaş alan kişiler mobil uygulama kullanarak düşük faizli ve masrafsız Kredi 20.000 TL kullanılabilir. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden 20.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar 36 ay vadeye kadar işlem yaparlarken ilk taksit ödemesinde 3 ay ertelemeli kredi kullanacaktır.