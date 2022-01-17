Emekli Ve Memur Maaşlarında Son Dakika Değişikliği! Ek Zamlar Ocak'ta Yansıtılacak Mı?

Milyonlarca emekli ve memuru ilgilendiren son dakika haberi yayınlandı. Memur ve memur emeklilerine verilecek olan zam farkı için 17 Ocak tarihi bekleniyordu ancak işler karıştı. Ödemeler 17 Ocak tarihine büyük ihtimalle yetişmeyecek.

Milyonlarca emekli ve memur vatandaşı yakından ilgilendiren bir son dakika gelişmesi yaşandı. Memura ve emekliye 17 Ocak tarihi için verilmesi planlanan söz konusu ek zam da yetişmedi. AK Parti tarafından, memur ve de memur emeklisine ek zam yapılmasını da içeren kanun teklifini genel kurulda kabul edilmedi. Söz konusu bu durum ise kurulda toplantı yeter sayısının sağlanamaması sebebiyle yaşandı. Salonda ard arda yapılan yoklama sonunda, olması gereken yeter sayısı elde edilemeyince ek zam düzenlemesi de hayata geçemedi. Yani bu durumda 17 Ocak tarihinde memurlara ve emeklilere verilmesi vaat edilen maaş zam farkları hesaplara yatırılmayacak. Ancak ödemelerde yer alan fark ödemeleri için ise farklı bir düzenleme yapılması gündeme alındı.

TBMM genel kurulunda memurlara ve emeklilere ek zam uygulamasını içeren kanun teklifi ele alındı. Yapılan toplantılarda 18 madde içeren kanun teklifinde yer alan ilk 9 madde kabul edildi. Görüşmeler sonraki gün devam ederken kalan 11 maddeye gelindiğinde ise verilen önerge sonrasında yoklama istendi. Salonda yoklama için yapılan yoklama sonucunda ise toplantı yeter sayısına erişim sağlanamadı. Bu nedenle de memurlara ve memur emeklilerine ek zammı da içeren kanun teklifi tasarısı kabul edilemedi. 15 Ocak tarihinde memur ve emeklilerin hesaplarına geçmesi beklenen ek zam tutarları Ocak ayında yatırılamayacak.

Memur ve emekli zam farkları Meclis görüşmelerinde yetişmedi

TBMM genel kurulunda yaşanan gerginlik ve yoklama yeter sayısına erişilememesi, memur ve emeklilerin zam farklarını da yakından etkiledi. Çünkü Mecliste görüşülmekte olan yasa teklifi, diğer maddelerin yanında emekli ve memura yapılacak olan ek zamları da içeriyordu. Maaş farklarının ise 17 Ocak tarihinde hesaplara yatırılabilmesi için, mecliste genel kurulda yapılan görüşmeler esnasında yasa teklifinin kabul edilmesini gerektirmektedir. Ancak Meclis’te yaşanan gerginlikler sonrasında oylama yetiştirilemedi. AK Partili yetkililer bu konu ile ilgili olarak memur ve emeklilerin maaş farklarının onaylanması ve yatırılabilmesi için farklı ve yeni bir düzenleme yapılabileceğinin altını çizmektedir. Görüşmeler ise 18 Ocak tarihi itibari ile yeniden devam edecek.