Son Dakika: Meclis Onayından Sabah Geçti: Emekliye 10.000 TL Verilecek

Ekonomik sıkıntılar ile boğuştuğumuz 2022 yılı başında emekli olan vatandaşlar, emekli maaşları ile birlikte ayrıca bankaların yapmış olduğu nakit kampanyalarında araştırmaktadır. Bilindiği gibi bankalar müşterilerine sürekli olarak güncel kampanyalar yapmaya devam ekmektedir. Nakit kredi başvurusu yapacak olan emekliler için ise Meclis onayından geçen ve ek kredi kullanmak isteyen kişilerin acil ihtiyaçları olması durumunda alabilecekleri 10 bin TL nakit kredi kampanyası sadece kamu bankaları üzerinden verileceği açıklandı.

Acil paraya ihtiyacı olan emekliler için yapılan bu kampanyada, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank öncülük yaparak emekli olan vatandaşlara ve şartsız gelir belgesiz, masrafsız ve düşük faiz oranları ile 10000 TL nakit kredi kullandıracak. Emekli olan vatandaşlar, bu bankalar üzerinden kredi kullanmak istiyorlarsa bankadan maaş alması şartı ile devlet destekli ve düşük faizli kredi kullanabilecek.

Ziraat Bankası Emekliye 10.000 TL Ödeme

Ülkemizin kamu bankası olan Ziraat Bankası, emekli olan vatandaşlar için yapmış olduğu bu kampanyada 10000 TL'ye kadar ödeme vereceğini açıkladı. Ziraat Bankası, acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar, emekli olmaları durumunda 10 bin TL ye kadar hızlı bir şekilde acil kredi kampanyasına katılabiliyor.

Ziraat Bankası üzerinden emekli maaş alan vatandaşlar, kredi kullanmak istiyorlarsa, Ak ve banka şubelerine gidecek zamanları yok ise bankanın mobil uygulamasını kullanarak internet üzerinden düşük faizli kredi kullanabilir. Ziraat Bankası, emekli maaş hesabınız üzerinden alacağınız internet bankacılığı şifresiyle birlikte 5 dakika içerisinde kredi başvurusunda bulunabilir, onaylanan tutarı, hemen kendi banka hesabınıza yatırabilirsiniz.

Vakıfbank Emekliye 10.000 TL Ödeme

Vakıfbank üzerinden de başlatılan bu kampanya ile birlikte emekli olan vatandaşlar, 10000 TL'ye kadar nakit ödemesi alabiliyor. Emekli maaşınızı, Vakıfbank üzerinden alıyorsanız, 36 ay vadeye kadar ve ilk taksit ödemelerinde 3 ay ertelemeli olan bu kredi kampanyasına katılmak için mobil şifre almanız gerekiyor. Mobil şifreyle birlikte Vakıfbank, mobil uygulamasına giriş yaparak buradan yedi gün yirmi dört saat ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilir ve devlet destekli olarak verilecek düşük faizli, emekli için on bin TL nakit kredi kampanyasından faydalanabilirsiniz.

Halkbank Emekliye 10.000 TL Verecek

Bir diğer kamu bankası olan Halkbank üzerinden de kampanyaya katılmak isteyen vatandaşlar, emekli maaşını Halkbank şubesine taşıyarak bu bankanın yapmış olduğu tüm emekli kampanyalarından şartsız olarak yararlanabilecek. Emekli olan kişiler için yapılan onbin TL nakit kampanyasına katılmak isteyen kişiler en yakın banka şubesine giderek veya bankanın internet bankacılığını kullanarak nakit kredi başvurusunda bulunabilecek.