Son Dakika: Meclis Onayından Geçen Emekli Ödemeleri İçin Cumhurbaşkanı İmzayı Attı: Gece Açıklandı

Emekli olan vatandaşlar için özellikle kamu bankaları tarafından yapılacak olan ek ödemeler ile ilgili bilgiler resmi olarak imzalandı. Ziraat Bankası başta olmak üzere, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar için devlet destekli olarak ödenecek ek ödemeler için başvurularını gerçekleştirecek olan emeklilere artık şans veriliyor.

Geçen hafta bir televizyon programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve emekli olan vatandaşların kamu bankaları üzerinden kredi alabilmeleri için herhangi bir engel olmadığını açıklamıştı. Kamu bankaları üzerinden yapılacak olan bu kampanyalar sonrasında özellikle emekli olan vatandaşlara hızlı bir şekilde kredi imkanı sağlanarak, aynı gün içinde kredi ödemeleri verilmektedir.

Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, sizlerde Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaş almanız durumunda başvurunuzu gerçekleştirerek, 30000 TL'ye kadar 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz.

Emekli maaşını Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden alan vatandaşlar için yapılacak olan bu kampanyalarda, nakit ihtiyacı olan kişilere 30000 TL kadar verilecek olan bu ödemelerde, diğer bankalara nazaran daha düşük faiz oranlarından yararlanarak kredi imkanı sunulmaktadır.

BAŞVURU

Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, en yakın banka şubelerine giderek işlemlerini eylül ayı içerisinde gerçekleştirebilecek. Başvurularını gerçekleştirmek isteyen emeklilere kredi başvurusu yapmadan önce bu banka üzerinden emekli maaşı alması gerektiğini de bilmesi gerekmektedir.

Emekli maaşınız eğer Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden almıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için şubelere gitmeden de işlemlerinizi yapabileceğiniz kredi kampanyalarına hızlı bir şekilde katılabilirsiniz. Bu işlemleri yapabilmeniz için kamu bankaları, sizin kredi politikalarına uygun ve kredi puanınızın yüksek olmasını isteyecektir.

Banka hesabınızın olması durumunda ise almış olduğunuz internet şifresiyle birlikte, şubelere gitmeden internet bankacılığı uygulamaları üzerinden 7 24 kredi başvurusunda bulunmanız mümkün olacaktır.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank'ın resmi internet sitelerine giriş yaparak buradan kredi kampanyaları hakkında detaylı bilgileri de öğrenebilirsiniz.