7 Bankadan Deprem Etkisi Yaratan Kampanya Başladı: Bankalar Sıraya Girdi ve İhtiyacı Olana Eylül'de 50.000 TL Ödeyecek...

Bankalar son zamanlarda yapmış oldukları ihtiyaç kredileri kampanyaları ile birlikte gündem olmaya devam ediyor. Deprem etkisi yaratan yeni kampanyada 7 banka tarafından da aynı dakika içerisinde duyuru paylaşıldı. Başvurularını gerçekleştirerek, 50000 TL'ye ödeme alacak olan vatandaşlar, eylül ayı sonuna kadar yapacakları kredi başvurularında 36 ay vadeli olarak işlem gerçekleştirerek, kredi kullanabilmektedirler. En yakın banka şubesi üzerinden de işlemlerinizi gerçekleştirebileceğiniz bu kampanyayla birlikte sizlerde başvurunuzu gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz.

ZİRAAT BANKASI VAKIFBANK VE HALKBANK

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, yapmış olduğu yeni kampanyada düşük faiz oranlarıyla birlikte Bireysel İhtiyaç Kredisi kampanyası başlatacağını açıkladı. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda başvurularınızı bu banka üzerinden gerçekleştirmeniz ile birlikte kredi kullanacak olan kişilere 3 ay ertelemeli olarak işlem yapılmaktadır. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank, yapmış oldukları kredi kampanyaları ile birlikte başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere 3 ay ertelemeli kredi verirken, ayrıca kredi ödemelerinde de hızlı bir şekilde destek olarak hemen internet bankacılığı üzerinden hesaplarına yatırmaktadır. En düşük faiz oranlarından yararlanarak kredi kullanabileceğiniz bu üç banka üzerinden düşük faizlerle kredi alabilirsiniz.

AKBANK DENİZBANK VE QNB FİNANSBANK

Akbank Denizbank ve QNB Finansbank üzerinden yapılan kampanya duyurusunda, başvurularını SMS ile gerçekleştirecek olan kişilere 3 dakika içerisinde sonuç verilecek. Akbank üzerinden SMS ile kredi başvurusu yapmak için kredi yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına gönderin. Denizbank üzerinden SMS ile kredi başvurusu yapmak için kredim yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazın bu mesajı: 32 80 numarasına gönderin. QNB Finansbank üzerinden ise SMS ile başvuru yaparak, ne kadar onay aldığınızı merak ediyorsanız, kimlik numaranızı 50 30 numarasına mesaj olarak göndermeniz durumunda banka tarafından sizlere hızlı bir şekilde sonuç verilir ve onaylanan tutar, hemen aynı gün içinde görebilirsiniz. Akbank Denizbank ve QNB Finansbank üzerinden yapılan kredi kampanyalarında, başvurularını gerçekleştiren ve SMS ile onay alan vatandaşlar, en yakın banka şubelerine giderek işlemlerini gerçekleştirebilir ve ihtiyaç kredisi kullanabilirler.

PTT ÜZERİNDEN KREDİ

Ptt ve Aktif Bank arasında yapılan anlaşma sonrasında ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere 5 dakika içerisinde sonuç verileceğe yeni bir kredi kampanyası hazırlandı. Kredi puanı düşük olan vatandaşlarında başvurularını gerçekleştirebilecekleri bu kampanyalara başvurular, hem PTT şubeleri üzerinden hem aktif bankın internet sitesi üzerinden hemde cep telefonunuz üzerinden SMS atarak yapılmaktadır. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar için yapılacak olan bu kampanyalarda, nakit ihtiyacı olan kişilere 5 dakika içerisinde sonuç verilerek hemen aynı gün içinde hesaplarına ödemeler yatırılmaktadır. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunduktan sonra kredi onayı alan vatandaşlar da PTT şubelerine giderek kredi kullanımını gerçekleştirebilir. Ptt, yazın boşluk bırakın ve kimlik numaranızı 30 50 numarasına mesaj olarak göndermeniz durumunda, sizlerde bu bankadan başvuru yapmış olursunuz.