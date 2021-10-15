Son Dakika: Kredi Kartına Başvuranlara 100 TL Hediye Verilecek

Kredi Kartına Başvuranlara 100 TL Hediye Verilecek: Bankalar tarafından müşterilerin kendi şubelerine çekebilmesi adına çeşitli kampanyaları düzenlemeye devam ediyor. TEB Bankası resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklama ile birlikte oldukça müşterileri sevindirecek bir duyuru gerçekleştirdi. Banka tarafından yapılan açıklamada kredi kartına başvuranların ilk harcamalarına özel 100 TL hediye çeki verileceğini belirti.

TEB Bankası kredi kartı kampanyası tüm müşteriler için başlatılmış oldu. Bankaya ait kredi kartı başvurusunda bulunanların ilk harcamalarına özel 100 TL Bonus hediye edileceği konusunda bir duyuru gerçekleştirildi. Resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre başvuruların onaylanması ve kredi kartının teslim edilmesini takip eden sonraki ay içerisinde yapılacak tek seferde ilk 150 TL ve üzeri harcamaya özel 100 TL Bonus anında yüklenecektir ifadelerine yer verildi.

100 TL Hediye Kampanya Detayları

16 Temmuz 2021 tarihinden itibaren CEPTETEB internet şubesi ve mobil uygulaması aracılığı ile kredi kartı başvuruları kampanya kapsamında da değerlendirilmektedir. 16 Temmuz 2021 den sonra CEPTETEB ilk kez kredi kartı sahibi olan müşteriler kampanyadan faydalanabilecektir. 16 Temmuz 2011 tarih öncesine ait kredi kartı olan ve yeni kart başvuru tarih öncesinde kredi kartını iptal edilmiş olan Müşteriler var ise kampanya kapsamı dışında kalacaktır. Kampanya süresince nakit çekim tutarlar dahil edilmemektedir. Aynı zamanda bankaya çalışan personeller de kampanya dışında tutulmaktadır. 100 TL alabilmek için yeni alınan kredi kartını ilk 30 gün dahilinde tek seferde 150 TL üzerinde harcama yapılması gerekmektedir. Hak kazanacak olan Bonus ise yapılacak ilk alışverişin ardından kredi kartını otomatik şekilde tanımlanmaktadır. 100 TL bonus dilediğiniz şekilde tanımlama sonrası kullanabilirsiniz.

100 TL Bonus tamamlanmasının ardından kullanım süresi ise 1 ay olarak belirlenmiştir. Bir ay içerisinde kullanılmayan bonuslar geri alınmaktadır. Kampanya süresince kazanabilecek maksimum Bonus miktarı ise 100 TL ile sınırlıdır. Ticari kartlar, sade kart, sanal kartlar, ek kartlar ve banka kartları kampanyaya ya dahil edilmemiştir.

Kredi kartı ücretleri ise kartı teslim alınmasını takip eden süre içerisinde 12 ay boyunca ekstra yansıtılmaktadır.