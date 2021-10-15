Bilim Kurulu Üyesi Korkuttu! Çok Zor Geçecek

Salgın hakkında değerlendirmelerde bulunan Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Başhekimi Profesör Doktor Nurettin Yiyit, önemli açıklamalar gerçekleştirdi ve sağlık gündeminin üst sıralarında yer aldı.

Sonbahar zamanında yalnızca korana ile değil diğer üst solunum yolu enfeksiyonları ile bir süreç geçireceğimiz açıklanan bilgiler arasında yer aldı. Her iki durumun bir arada yaşanması sebebi ile ayırt etmenin de çok zor olacağını belirten Yiyit, sınırlamalar ve kapanmalar istenmiyorsa biraz daha sabret etmemiz gerektiğini söyledi.

Koronavirüs pandemi sürecinde aşılama çalışmaları ve tedbirler devam ederken vaka sayılarında artışta dikkat çekiyor. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Nurettin Yiyit, pandemi sürecindeki son durumu değerlendirdi ve sağlık gündeminin üst sıralarında yer aldı. Aşının önemine bir kez daha vurguda bulunan Bilim Kurulu Üyesi önlemlere uyulması gerektiğini de aktardı. Diğer taraftan maske kullanımını en aza indiği ayların yaşandığını ifade eden Profesör Doktor, dikkatleri üzerine çekti.

Vaka sayıları ile pandemi ile mücadelede gelinen durumu değerlendirme altına alan Profesör Doktor Yiyit, son zamanlarda 30 binli rakamları hep beraber gördüğümüzü açıkladı. Fakat koronavirüs servisleri ile yoğun bakım servislerinin dolu olmadığı da belirtildi. Bu durumun sebebi olarak ise aşı olan insan sayısındaki artış gösterildi. Vaka sayısının çok olmasına rağmen bu çoğunluğun yoğun bakım hastasına dönmediği de açıklanan bilgiler arasında yer aldı. Diğer taraftan yoğun bakıma yatan vakaların ise durumunun çok kötü ilerlediğini ve sonuçlarının çok kötü olduğunun bilindiği aktarıldı. Ölüm rakamlarının da hala çok yüksek olduğuna dikkat çeken Bilim Kurulu Üyesi, korkutan açıklamalar gerçekleştirdi. Koronavirüs aşısının hızının artış göstermesi durumunda bu sene koronavirüsün mevsimsel bir hastalığa dönebilecek görüntüye doğru ilerlediği de ifade edildi.