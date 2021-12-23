Son Dakika: Kredi Kartı Kullananlara Duyuru Yapıldı, 25.000 TL Ödeme Verilecek!

Bankalar üzerinden düzenli olarak kredi kartı veya bankamatik kartı kullanan vatandaşlara 25000 TL'ye kadar nakit ödemesi yapılacağı haberi geldi. Sizlerde bankalar üzerinden kredi kartı veya bankamatik kartı kullanıyorsanız, 25000 TL'ye kadar acil nakit ihtiyacınız için kredi kullanabilirsiniz. Başvuru yapacak olan vatandaşlar, belirtilen şartlara uygun olmaları durumunda istedikleri zaman bankaların internet bankacılığı üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilecek.

Kredi başvurusu yapacak olan vatandaşlar, belirli şartlara uygunsa ve kredi notu yüksek ise kredi onayı hemen alabilecek. Banka üzerinden 25000 TL'ye kadar acil nakit ihtiyaçlarınız için kredi kullanmak istiyorsanız, ilk taksit ödemesinde 3 ay her ertelemeli toplamda ise 36 ay vadeli olarak kredi alabiliyorsunuz.

ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar için yapılan bu kampanyada belirli bankalar vatandaşlara kredi imkanı sağlayacak. Daha önce bankalar üzerinden kredi veya kredi kartı kullanmış olmanız ile birlikte bankalar, sizlerin kredi puanı ve kredi sicili durumunuza bakarak hemen sizlere, başvuru imkanı sağlayacak.

Kredi başvurusu yaptığınızda şartlara uygun olan müşterilerin ayrıca diğer banka performansları da incelenecektir. Eğer bir bankada kredi kartı gecikmesi veya kredi ödemesi gecikmesi güncel olarak varsa sizlere onay verilmeyecektir. Ayrıca bir bankadan borçlarını ödeyemediğiniz için icralık olduysanız kara liste müşterisi olacak ve kara listede olduğunuz için sizlere kredi verilmeyecektir. Şimdi sizlere bu krediler hakkında bilgi vermek istiyoruz.

Ziraat Bankası

Ülkemizin kamu bankası olan Ziraat Bankası üzerinden 25000 TL'ye kadar 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi başvurusu ve Ziraat Bankası şubeleri üzerinden Ziraat Bankası, mobil uygulaması üzerinden ve bankanın resmi internet sitesi üzerinden yapılıyor. Düşük faiz oranları ile alabileceğiniz ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen kişiler, ilk taksit ödemesini de 3 ay ertelemeli olarak kredi kullanabiliyor.

Denizbank

Denizbank üzerinden SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusu yaparak, 25000 TL'ye kadar kredi onayı alıp alamayacağınızı görebileceksiniz. Cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek kredim yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazarak, 32 80 numarasına bu mesajı gönderin. 5 dakika içerisinde sizlere 25000 TL kredi onayı alıp alamadığınız hakkında bilgiler gelir.