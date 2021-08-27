36 ay vadeli ve 2 ay ertelemeli 45.000 TL kredi kampanyası başladı. 45.000 TL kredi kampanyasına başvuru yapacak olan müşteriler 60 gün ertelemeli olarak bu krediyi kullanabiliyor. Sizler de ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız ve ilk taksit ödemeniz de erteleme yapmak istiyorsanız vereceğimiz bankalar üzerinden 45 bin TL ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz.

36 ay vadeye kadar ve 2 ay ertelemeli olarak 45 bin TL'ye kadar kredi kampanyasına başvuru yapmak isteyen müşteriler kredi notu uygun olması durumunda kredi onayı alırlar. Kredi notu 1200 ve üzerinde olması durumunda bankalardan kredi alabiliyorsunuz. Bu hem kredi hem de kredi kartı için geçerli olacak bir sistemdir. Sizler de ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız 45 bin TL'ye kadar hızlı bir şekilde anında onay alabileceğiniz bankalar şu şekildedir.

Odeabank 45.000 TL kredi başvurusu

Odeabank 45 bin TL ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak için bankanın SMS kredi sistemini kullanabilirsiniz. Cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek buraya NAKİT yazın boşluk bırakın TC. kimlik numaranızı yazdıktan sonra bu mesajı 8444 numarasına gönderin. Kredi başvurusu yaptıktan hemen sonra kredi onayı alırsanız size en yakın Odeabank şubesine giderek kredi kullanımını burada halledebiliyorsunuz. Kredi onayı alırsanız sadece kimliğiniz ile birlikte işlem yapabilirsiniz. Odeabank internet bankacılığını kullanarak daha bankadan kredi başvurusu yapmanız mümkün olacaktır.

Vakıfbank 45.000 TL kredi başvurusu

2 ay ertelemeli olarak kredi alabileceğiniz bankalardan bir tanesi de Vakıfbank olmaktadır. Vakıfbank üzerinden 36 ay vadeye kadar düşük faiz oranları ile birlikte ihtiyacınıza göre kredi kullanabiliyorsunuz. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler şartlara uygun olmaları durumunda 45.000 TL kredi kullanabileceklerdir. Banka 2 ay ertelemeli olarak vereceği bu kredilerde müşterilerine özel olarak faiz oranları da uyguluyor. Özellikle bankadan emekli maaşı alan ve çalışma maaşı alan müşteriler 45.000 TL üzerinde de ihtiyaç kredisi kullanabilirler. Bu kişiler ayrıca 2 ay ertelemeli ve 3 ay ertelemeli olarak kredi kullanabiliyor. Kredi kullanacak olan kişi ayrıca kredi ödemesini iki ayda bir de yapabilmektedir.

QNB Finansbank 45 bin TL 2 ay ertelemeli kredi başvurusu

Kredi notu yüksek olanlar ve banka kredi sicil puanı düzgün olan kişiler kredi başvurularını QNB Finansbank üzerinden yapabiliyor.

45 bin TL'ye kadar yapacağınız kredi başvurusunda onay alırsanız, aynı gün içerisinde kredi kullanabilirsiniz. QNB Finansbank ihtiyaç kredisi başvurusu SMS atılarak yapılabilmektedir. SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız TC. kimlik numaranızı 50 30 numarasına göndermeniz yeterli olacaktır. Mesaj gönderim ücreti alınacaktır. Mesaj gönderdikten sonra kredi sonucu cep telefonuna gelir ve onaylı olması durumunda onaylı mesaj ile birlikte kimliğinizi alarak en yakın Finansbank şubesine gidip krediyi kullanabilirsiniz. QNB Finansbank internet bankacılığı ve mobil bankacılık üzerinden de 45.000 TL kredi veriyor alacağınız kredilerde ilk taksit ödemesini 2 ay ertelemeli yapmanızda bu bankadan mümkün olacaktır.