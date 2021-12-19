Son Dakika: Kimlik Numarasına Göre 15.000 TL Ödeme Veriliyor

Son zamanlarda para ihtiyacı tüm ev hanelerinde oluştu. Ekonomik sıkıntılar artan zamlar ve artan döviz kurları bu sebeplerden birisidir. Acil paraya ihtiyacı olan vatandaşlar da bu durumda para ihtiyaçlarına bankalar üzerinden gidermek istiyor. Ekonomik sıkıntı yaşayan kişiler için bankalarda düşük faiz oranları ile krediler vererek yüksek limitli kredi kullandırırken uzun vadeli olarak geri ödeme imkanı sağlıyor. Yapılan son kampanyada t.c. kimlik numaranız üzerinden sorgulama yaparak 15 bin TL'ye kadar ödeme alabiliyorsunuz. Ülkemizdeki özel bankalar ve kamu bankaları bu kampanyalar ile ilgili bilgiler paylaştı.

Yapı Kredi Bankası

Yapı Kredi Bankası özellikle televizyon ve internet üzerinde en çok reklam veren ve kredi dağıtan bankaların başında geliyor. Banka düşük faiz oranları ile müşterilerine Kredi imkanı sunuyor. Başvuru yapmak isteyen kişiler t.c. kimlik numarası üzerinden işlem yaparak ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilir. Acil paraya ihtiyacı olan kişiler Yapı Kredi Bankası üzerinden SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsa cep telefonları üzerinden ücretli bir mesaj atması gerekiyor. Cep telefonu mesaj kısmına girerek bireysel yazın boşluk bırakın kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın ve aylık gelirinizi yazarak 4411 numarasına gönderin. Sms ile başvuru yapamadıysanız bankanın resmi internet sitesine girerek buradan ihtiyaç kredisi başvurusu yaparak ne kadar kredi onayı aldığınızı görebilirsiniz. Yapı Kredi Bankası düşük faiz oranları ile birlikte 15.000 TL ödeme yaparken ilk taksit ödemeniz de 90 gün erteleme yapma imkanı sunacak.

DenizBank

15.000 TL için kolay başvuru yaparak oturduğunuz yerden sms ile hemen onay alabilirsiniz. Denizbank başlatmış olduğu Bu kampanyada 18 yaşından büyük olan ve kredi notu 1100 ve üzerinde olan vatandaşlara 15 bin TL'ye kadar ödeme yapıyor. Cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek kredim yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı 3280 numarasına gönderin. Ayrıca bankadan hesabı olan müşteriler banka mobil uygulaması üzerinden de ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilir. Acil paraya ihtiyacı olan vatandaşlar hızlı bir şekilde kredi kullanmak istiyorlarsa 5 dakika içerisinde sizlerde kredi kullanabilir ve kredi onayı alabilirsiniz.