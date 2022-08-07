Son Dakika: Kimlik Numaranızın Son Hanesi 0 veya 8 ise 18000 TL Nakit Ödeme Yapılacak! Duyurusunu Paylaştılar

Kimlik numarası üzerinden yapılan yeni kampanyada özellikle ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere, 18 bin TL'ye kadar nakit ödemesi verileceği açıklandı. Kimlik numarası üzerinden yapmış olduğunuz başvurularda 18.000 TL'ye kadar nakit kredi kullanabileceğiniz, bankaların başında Finansbank ve Denizbank geliyor. QNB Finansbank ve Denizbank üzerinden başvuru yapmak isteyen kişilerin banka kredi politikalarına uygun olmaları durumunda, işlemlerini kolay bir şekilde yapabilecekleri haberi geldi.

Nakit ihtiyacınızın olması durumunda bu iki banka üzerinden yapmış olduğunuz kredi başvuruları ile birlikte 5 dakika içerisinde sonuç öğrenebilecek ve onaylanan krediyi hemen aynı gün içinde hesaba yatırmanız olanak sağlanacak. Nakit ihtiyacı olan kişiler başvurularını gerçekleştirerek, 36 ay vadeli, bu iki bank üzerinden de kredi kullanması mümkündür.

QNB FİNANSBANK

QNB Finansbank üzerinden başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara banka 5 dakika içerisinde sonuç vererek, kredi imkanı sağlayacak. Başvuru yapacak olan vatandaşların 5 dakika içerisinde sonuç alabilmeleri için banka kredi puanı 1200 ve üzerinde olmaları gerekiyor. Başvurunuzu yaptıktan hemen sonra sizlere hızlı birşekilde kredi imkanından faydalanmak'ımız için şartlara uygun olmanız gerekli sorgulaması yapılacaktır. Bu sorgulamalar TC kimlik numaraları üzerinden yapılmaktadır. Kimlik numaranızı yazarak, 50 30 numarasına mesaj olarak göndermeniz durumunda Finansbank, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerinizi hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Cep telefonunuz üzerinden hızlı bir şekilde başvurunuzu yaptıktan sonra onay alırsanız, banka şubelerine giderek, kimlikle kredi kullanabilirsiniz.

DENİZBANK

Denizbank, Üzerinden İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılacak olan vatandaşlar, banka kredi puanı uygun olması durumunda kredi şartlarına uygun olarak kredi imkanından faydalanabiliyor. Cebimde kredi kampanyasına katılmak için cep telefonunuzun mesaj kısmından 32 80 numarasına kredim yazın boşluk bırakın ve kimlik numaranızı yazarak gönderin. Yapılacak olan bu başvuru sonrasında nakit ihtiyacı olan vatandaşlarımızı bir şekilde sonuç verilerek ihtiyaç kredisi imkanı sağlanacak ve kullanılacak olan bu krediyle birlikte değil kredinize hemen aynı gün içinde hesabınıza yatıra bileceksiniz. Acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirecek kişiler, ayrıca Denizbank, mobil uygulaması üzerinden de başvuru yapabiliyor. Denizbank, mobil uygulamasına giriş yaparak, kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar hemen işlemlerini gerçekleştirerek, kredi onayı almaları ile birlikte banka hesaplarına bu ödemeleri, haftasonu olsa bile alabilmektedir.