Nakit ihtiyacı olan kişilere 8-9-10 Ağustos'ta Hesaplarına Ödemeler Yatacak! Başvuru Yaparak Hesabınıza Atabilirsiniz...

8 ve 10 Ağustos tarihleri arasında nakit kredi kullanacak olan kişiler için yapılan kampanyada ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere 3 ay ertelemeli 36 ay vadeli 50000 TL'ye kadar gelir belgesiz kredi verileceği açıklandı. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda bu bankalar üzerinden başvurularınızı gerçekleştirerek, işlemlerinizi yapabilecek ve kimlik numarası üzerinden yapılacak olan sorgulama sonrasında ne kadar kredi onayı aldığınız hakkında bilgiler sizlere mesaj ile gönderilecektir. Banka kredi puanı 1400 ve üzerinde olan bireysel müşterilerin, başvurularını gerçekleştirebileceği bu kampanyalarda özellikle 50000 TL'ye kadar kredi kullanacak olan kişiler bu bankaları tercih ediyor.

YAPI KREDİ BANKASI

Yapı Kredi Bankası üzerinden başvuru yapmak istiyorsanız, cep telefonunuzun SMS kısmını kullanarak hemen işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Sms ile Yapı Kredi Bankası, başvurusunda bulunacak olan kişiler, 44 11 numarasına, Bireysel yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazıp boşluk bırakıp aylık gelirini yazarak bu mesajı: 44 11 numarasına göndermeleri durumunda ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, işlemlerini gerçekleştirmiş olacaklardır. Cep telefonunuz üzerinden mesaj atarak, kredi almak isteyen kişiler bu bankadan alacakları tüm kredilerde en düşük faiz oranlarından yararlanabilirler. Yapı Kredi Bankası, sadece SMS ile değil, internet bankacılığı uygulaması kullanan vatandaşlara da 44 11 numarasındaki kredi kampanyasının mobil uygulama üzerinden yapmaktadır. Yapı Kredi Bankası, mobil uygulamasına girerek başvurunuzu yapabilir, onaylanan tutarı hesabınıza yatırabilirsiniz.

AKBANK

Nakit ihtiyacı olan kişiler, 8 ve 10 Ağustos tarihleri arasında gelir belgesiz ihtiyaç kredisi kullanabilecekleri bir diğer banka Akbank olmaktadır. Akbank üzerinden yapacağınız ihtiyaç kredisi başvurusunda, kredi şartlarına uygun olan vatandaşlara hızlı bir şekilde işlem yapılacak ve nakit kredi kullandırılmaktadır. Akbank hesabınızın olması durumunda, Akbank Direkt uygulamasına giriş yaparak, 7 24, buradan kredi başvurunuzu yapabilmeniz mümkündür. Akbank ayrıca ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara SMS ile de kredi imkanı sağlayacağını açıkladı. Cep telefonunuz üzerinden kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı da yazarak mesajı: 44 25 numarasına göndermeniz durumunda kredi başvurusu yapabilirsiniz.Başvurusunu gerçekleştirecek olan kişilerin banka kredi puanı uygun olması durumunda aynı gün içinde sonuçlarını alabilecek onaylanan krediyi de yine aynı gün içinde kendi hesaplarına yatırabilecekler.