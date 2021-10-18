Son Dakika: Kimlik numaranızı mesaj atarak 70000 TL kredi onayı alabilirsiniz

Kimlik numaranızı mesaj atarak 70000 TL kredi onayı alabilirsiniz. 70.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen müşteriler kimlik numaralarını mesaj atarak hemen ne kadar kredi onayı aldıklarını görebiliyorlar.

TEB Bankası ve Denizbank üzerinden başlatılan bu Kredi kampanyasına katılmak isteyen müşteriler banka kredi notu uygun olması durumunda hemen kredi onayı alabileceklerdir. TEB Bankası ve Denizbank üzerinden SMS atarak kredi başvurusu yapmak isteyen kişiler cep telefonları üzerinden ücretli mesaj attıktan hemen sonra kredi sonucuna göre işlem yapacak ve bu Kredi sonucu onay olursa banka şubelerinden veya mobil uygulama üzerinden kredi kullanabilecekler.

TEB Bankası sms atarak 70000 TL onay nasıl alınır?

İhtiyaç kredisi kullanacak olan müşteriler TEB Bankası üzerinden SMS atarak 70000 TL kredi onayı almak istiyorlarsa t.c. kimlik numaralarını 44 66 numarasını mesaj olarak gönderebilirler. TEB Bankası 4466 numarasını atmış olduğunuz mesaj sonrasında sizlere hemen Kredi sonucunu verecek ve onaylanan kredi'nin ne kadar olduğu hakkında sizlere bilgiler sunacaktır. TEB Bankası üzerinden SMS atarak 70000 TL kredi onayı alacak olan müşteriler 36 ay vadeye kadar 50.000 TL kredi kullanabilir 50.000 TL üzerinde onay almaları durumunda ise 24 ay vadeye kadar işlem yapabilirler. TEB Bankası sigortalı olarak çalışan kişilerden en az 3 aylık sigorta olmasını isterken emekli olan kişilerin SMS atarak onay almaları durumunda emekli maaşlarını kendi bankasına taşıması şartı ile kredi onayı verecektir. Esnaf olan ve çiftçi olan vatandaşlarımız ise banka şubelerine giderek kimlik ve gelir belgelerini ticari müşteri temsilcisine sunarak Kredi başvurusunda bulunabilirler.

Denizbank 70 bin TL SMS kredi başvurusu nasıl yapılır?

Denizbank üzerinden de 70 bin TL'ye kadar SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler belirtilen şartlar dahilinde hemen 36 ay vadeye kadar kredi onayı alabiliyorlar.

Cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek Kredim yazın boşluk bırakın kendi TC. kimlik numaranızı yazdıktan hemen sonra bu mesajı 3280 numarasına göndererek Denizbank üzerinden sms kredi başvurusu yapmış olacaksınız.