88.000 TL kredi onayı sadece o bankadan verilecek, Bankadan açıklama sevindirdi

88.000 TL kredi onayı sadece o bankadan verilecek. 88 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere yeni bir kampanya duyurusu yapıldı. Banka tarafından resmi internet sitesi üzerinden yapılan kampanya duyurusunda hızlı bir şekilde kredi onayı almak isteyen kişilere 88 bin TL'ye kadar onay verileceği duyuruldu. Garanti Bankası tarafından yapılan bu duyuru ile birlikte 88 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi veya borç kapatma kredisi kullanmak isteyen bireysel müşteriler hızlı bir şekilde başvuru yaparak banka şartlarına uygunsa aynı gün içinde onay alabilecekler.

Garanti Bankası resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden yapmış olduğu bu duyuru ile birlikte ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen müşterilere 36 ay vadeye kadar 50.000 TL 50.000 TL üzerinde de 24 ay vadeye kadar 90 gün ertelemeli kredi onayı vereceğini duyurdu.

Garanti Bankası üzerinden internet sitesi aracılığı ile başvuru yapacak olan kişilerde kredi notu ve Banka kredi sicili ne göre onay olacakları için genel müdürlük tarafından Kredi sonucunu beklemesi gerekiyor.

Garanti Bankası 88.000 TL kredi onayı nasıl alınır?

Garanti Bankası başlatmış olduğu bu Kredi kampanyasında sigortalı olarak çalışan ve emekli olan kişilere bireysel olarak 88.000 TL kredi onayı verecek. Devlet memuru olan kişilerde bu kredi kampanyalarına katılabilecekler. 88 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler Garanti Bankası üzerinden kredi notu 1100 ve üzerinde olması durumunda işlem yapabilecek.

Kredi notu 1100 ve üzerinde olan müşteriler onay almaları durumunda hemen aynı gün içerisinde Kredi kullanılacak ve onaylanan kredileri de hemen hesaplarına yatırılacak.

Size en yakın Garanti Bankası şubesi üzerinden başvuru yapabileceğiniz gibi ayrıca Garanti bankası'nın resmi internet sitesine girerek buradan da ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurup 88.000 TL için başvuruda bulunabilirsiniz.

Kredi kullanacak olan kişilerin sigortalı olarak Bir işyerinde çalışıyor olması durumunda banka bu kişilerden en az 3 aydır aynı işyerinde çalışıyor olmasını isteyecek ve bu iş yerinde 3 aydır sigorta primlerini düzenli olarak yatmış olmasını isteyecektir. Belirtilen şartlara uygun olan kişiler internet üzerinden kredi başvurusu yapılmadıysa en yakın banka şubesine giderek 88.000 TL için kredi başvurusunda bulunabilir.