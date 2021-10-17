Son dakika: Kimlik kartlarıyla ilgili flaş gelişme! 31 Aralık itibarıyla...

E-İmza Doğrulama İşlemleri Artık Uzaktan Yapılabilecek!

Çipli kimlik kartları ile ilgili flaş gelişmeyi sizler için haber yazımızda hazırladık. Çiplik kimlik kartlarının hayatımıza girişiyle birlikte bir çok değişiklik te beraberinde geldi. Teknolojinin bizlere sunduğu akıllı çözümleri hayatımıza entegre ettikçe daha modern bir hayat ve hızlı iletişim ağı bizlere sunuluyor. Her yıl bir çnceki yıla göre çağ atlayan teknolojiye artık yetişmek mümkün olmuyor. Eski kimlerin yerini çipli yeni kimlik kartlarına bırakmasıyla bir çok kolaylıkta beraberinde geldi. Örneğin polis ve jandarma kontrol noktalarında kimlik kontrolü yapılırken çipli kimliği okuttuğumuzda tüm kimlik bilgilerimiz bir şey söylememize gerek kalmadan ortaya çıkıyor.

31 Aralık İtibarıyla E- İmza, GSM Aboneliği ve Bir Çok Hizmet Uzaktan…

Bilgi teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hazırlanan yönetmelik değişiklik yapıldı. Elektronik haberleşme sektöründe kimlik doğrulama işlemleri artık uzaktan yapılabilecek. Resmi gazetede yayınlanan yönetmeliğe göre e – imza doğrulama işlemleri için artık yapay zeka ve video konferans yöntemleri ile doğrulamalar yapılabilecek.

İlgili yönetmeliğe göre GSM aboneliği, işletmeci değişikliği, Sim kartı değişikliği başvuruları video konferans, yapay zeka veya e- devlet üzerinden yapılabilecek. Özellikle yüz yüze iletişim zorunluluunun azalması pandemi sürecinin yönetilmesine de yardımcı olacaktır. Hem de devlet dairelerindeki iş yoğunluğunun azaltılıp daha kaliteli hizmet verilmesine olanak sağlayacaktır. Bu yöntemle hem zamandan tasarruf sağlanırken hem de nakit tasarrufu yapılacak kağıt masrafları azaldığı için doğaya daha uyumlu ve daha az zarar verici bir iş modeli ortaya çıkmaktadır.

E- İmza Kullanıcı Sayısı Giderek Artıyor

E-imza günümüzde bir çok devlet kurumunda ve yetkililerinde kullanılmaktadır. 5 Milyon un üzerinde e – imza kullanımı mevcuttur ve bu sayı giderek artmaktadır. Ülkemizde ilk defa 2005 yılında e-güven şirketi tarafından uzaktan kimlik doğrulama yöntemi ile tanışılmıştır. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından 2021 yılında yapılan bir araştırmaya göre 5 milyon 31 bin 726 kişi e-imza kullanırken, mobil e-imzayı kullanan kullanıcı sayısı 724 bin 261 olarak kamuoyuyla paylaşılmıştır. Giderek artacak olan bu sayıların kısa zamanda belirgin bir artış göstereceği düşünülmektedir.