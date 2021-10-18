Halkbank 10.000 TL, Vakıfbank 20.000 TL, Ziraat Bankası 30.000 TL Ödeme Başlattı, Son Dakika Haberi detayları... İhtiyaç kredisi kampanyasında beni bir kredi kampanyası duyurusu kamu bankaları tarafından yapıldı. Kredi kullanmak isteyen kişiler 36 ay vadeye kadar istedikleri limitlerdeki kredileri kamu bankaları olan Halkbank Ziraat Bankası ve Vakıfbank üzerinden alabilecekler. 3 bankanın yapmış olduğu kredi kampanyasında özellikli Kredi notu düşük olan kişileri Halkbank 10.000 TL Vakıfbank 20.000 TL ve Ziraat Bankası da 30 bin TL'ye kadar kredi onayı vereceğini duyurdu. 3 banka tarafından yapılan kredi kampanyası ile birlikte ilk kredi taksit ödemenizde de 36 ay vadeli kredilerde 3 ay erteleme yapabileceksiniz.

Halkbank 10.000 TL'ye kadar hemen onay verecek

Halkbank üzerinden kredi başvurusu yapmak isteyen kişiler 10.000 TL'ye kadar hemen onay alabilecek. Halkbank şubelerinden ve Halkbank'ın resmi internet sitesi üzerinden yapacağınız ihtiyaç kredisi başvurusu sonrasında banka sizleri hızlı bir şekilde Kredi sonucunu verecek ve onaylanan Kredinizi 36 ay vadeli olarak aynı gün içerisinde kullandıracak. İhtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler Halkbank üzerinden 10 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi ile birlikte dilerse borç kapatma kredisi de kullanabilecek. Halkbank 10.000 TL kredi kampanyasında banka müşterisi olan kişiler Halkbank mobil uygulaması üzerinden internet bankacılığı aracılığı ile ihtiyaç kredisi kullanabilir.

Vakıfbank 20.000 TL'ye kadar aynı gün onay veriyor

Vakıfbank üzerinden 20.000 TL'ye kadar hızlı bir şekilde kredi onayı almak isteyen kişiler VakıfBank'ın mobil uygulamasına girebilir ve buradan ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilir. Vakıfbank mobil uygulaması üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler 20.000 TL'ye kadar aynı gün içerisinde kredi onayı aldıkları zaman ilk kredi taksit ödemelerinde 90 gün erteleme ve toplamda da 36 ay vadeli olarak bu kredileri kendi hesaplarına aktarabilirler. Vakıfbank şubelerinden VakıfBank'ın kendi ATM'si üzerinden ve VakıfBank müşteri hizmetleri numarasını arayarak da ihtiyaç kredisi başvurusu yapılabiliyor.

Ziraat Bankası gelir belgesiz 30.000 TL ödeyeceğini duyurdu

Kamu bankalarından en çok tercih edilen Ziraat Bankası uygun faiz oranları ile 30 bin TL'ye kadar başvuru yapacak olan müşterilere gelir belgesiz olarak Kredi vereceğini duyurdu. Ziraat Bankası üzerinden gelir belgesiz 30 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler banka mobil uygulaması bankanın resmi internet sitesi veya en yakın banka şubesi üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirler. Ziraat Bankası üzerinden 30 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler belirtilen Kredi şartlarına uygun olması durumunda ilk taksit ödemesinde de 90 gün erteleme yapabilirler.