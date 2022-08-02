Son dakika: Kimlik Kartınıza 6000 TL ile 10000 TL Arasında Hesaba Ödeme Yapıldı

Kimlik kartı üzerinden alabileceğiniz 6.000 TL ile 10.000 TL arasındaki nakit kampanyasına katılacak olan vatandaşlara hızlı bir şekilde sonuç verilerek işlem yapılmaktadır. Akbank tarafından başlatılan kampanyada nakit ihtiyacı olan kişilere verilecek olan bu kredilerde kişilerin kimlik numaraları üzerinden yapılacak olan sorgulama ile birlikte hızlı bir şekilde sonuç verileceği açıklandı. Akbank ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak istiyorsanız sizlerde 6.000 TL ile 10.000 TL arasında bu Kredi kampanyalarına katılarak işlemlerinizi gerçekleştirebilecek ve nakit kredi kullanabileceksiniz.

Akbank üzerinden başvuru yapmak istiyorsanız banka kredi puanı 1400 ve üzerinde olan vatandaşların Kredi olabileceğini söylemek istiyoruz. Daha önce Akbank üzerinden kredi başvurusu yaparak kredi onayı alan vatandaşların başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda şubelere gitmeden işlemlerini Akbank direkt uygulaması üzerinden de yapabilmektedirler. Eğer Daha önce bu banka üzerinden kredi onayı aldıysanız sizler Akbank direkt uygulamasına giriş yaparak sorunsuz bir şekilde yüksek limitli krediler kullanabilirsiniz.

Hesabınıza yapılacak olan ödeme sonrasında 6.000 TL ile 10.000 TL arasında sonuç alabilirsiniz. 36 ay vadeli olarak alabileceğiniz bu kredilerin başvurularını Cep telefonlarınız üzerinden SMS atarak da oturduğunuz yerden ne kadar onay aldığınızı öğrenebilirsiniz. 6000 TL ile 10.000 TL arasında Kredi kullanacak olan vatandaşların cep telefonlarına Mesaj kısmına girerek Kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını da yazarak bu mesajı 44 25 numarasına göndermesi durumunda Akbank ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmuş olacaklardır.

44 25 numarasına göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında kredi onayı alan vatandaşlara banka hızlı bir şekilde sonuç verecek ve onaylanan krediyi hemen aynı gün içinde hesaplarında yatırması için Akbank direkt uygulamasına yönlendirecektir. Düşük faiz oranları ile birlikte hesabınıza yatan bu kredileri kullanmak istiyorsanız size en yakın Akbank şubesine giderek de işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.