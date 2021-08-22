Son Dakika: Ev Hanımı Olanlara Müjde, 7500 TL Ödeme Yapılacak

Ev hanımları için yeni bir kampanya duyurusu geldi. 7500 TL'ye kadar özel ve kamu bankaları üzerinden kredi kullanabileceksiniz. Ev hanımı olan kişiler, 7500 TL'ye kadar bu ödemeleri bankalar aracılığı ile ihtiyaç kredisi olarak kullanacaklar. Ev hanımlarına yapılan bu kampanyada 7500 TL'ye kadar kredi kullanacak olan kişiler belirli şartları uygun olması durumunda hemen hesaplarına bu para atabilecekler. Daha önce bankalar üzerinden kredi veya kredi kartı kullandıysanız ve bu kredi ve kredi kartı ödemelerini düzenli olarak yaptıysanız aşağıdaki bankalardan başvurunuzu yaparak, 7500 TL hemen hesabınıza atabilirsiniz.

Denizbank, Ev kadınlarına 7500 TL'ye kadar ödeme yapıyor

Bankalardan ev hanımı olduğu için kredi alamayan müşteriler, Denizbank üzerinden kredi başvurusu yaparak, 7500 TL nakit kullanabilirler. Cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek kredim yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı da yazarak, 32 80 numarasına gönderin. 5 dakika içerisinde, Denizbank üzerinden ne kadar kredi onayı aldığınızı gösterecektir. Denizbank, hesabı olan kişiler ise Denizbank'ın mobil uygulamasına girerek buradan ihtiyaç kredisi başvurusunu yapabilir. Üstelik, evrak, istemeden imza atmadan ve banka şubelerine gitmeden bu krediyi hemen hesaplarına atabilirler.

Akbank hesabı olan kişilere 7500 TL ödeme yapılacak.

Ev hanımı olan kişiler, Akbank, hesabı olması durumunda 7500 TL'ye kadar ödeme alacaklardır ve Akbank, hesabı olan kişilere banka 36 ay vadeli 7500 TL ödemeyi Akbank Direkt uygulaması üzerinden verecektir. Başvuru yapmak isteyen kişiler, Akbank, hesabı üzerinden almış oldukları internet bankacılığı şifresiyle birlikte bankanın mobil uygulamasına girerek buradan 7500 TL için başvuruda bulunabilir. Sigortanız olmasa bile ev hanımı olmanız durumunda kullanım yapabileceksiniz. Banka ayrıca SMS ile de kredi başvurusu alıyor. Cep telefonunuzun mesaj kısmından Kredi yazın boşluk bırakın ve kimlik numaranızı da yazarak, 44 25 numarasına mesaj ile gönderin. 10 dakika olmadan sizlere banka tarafından kredi sonucu cep telefonunuza mesaj olarak gelecektir.

Denizbank ve Akbank gibi, Finansbank iş bankası Odeabank TEB Bankası ve Vakıfbank üzerinden de internet bankacılığını kullanarak, 7500 TL ödeme alabilirsiniz. Bu ödemeleri alabilmeniz için banka kredi notunuz enaz 1200 ve üzerinde olması gerekiyor.