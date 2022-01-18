Son Dakika: Halkbank Devlet Destekli 0.55 Faizle Nakit Kredi Kampanyası Yapıyor

Son dakika haberi ile birlikte Halkbank, devlet destekli 0.55 faizle nakit kredi kampanyası başlattı. Başvuru yapacak olan vatandaşlar, Halkbank üzerinden düşük faiz oranlarıyla ihtiyaçları kadar kredi kullanabilecek.

Ülkemizin kamu bankası olarak hizmet vermekte olmaya devam eden Halkbank 0.55 faiz oranları ile devlet destekli kredi kampanyasını duyurdu. Halkbank kendi resmi internet sitesi üzerinden ve kendi sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı kampanya duyurusunda daha önce bu banka ile çalışan ve maaş alan müşterilerine 0.55 faizle kısa süreliğine kredi vereceğini açıkladı. On bin TL'ye kadar verilecek olan bu kredilerde banka 36 ay vadeli olarak işlem yaparken, dileyen müşteriler, 12 ay vadeli veya 24 ay vadeli kredi paketlerinde seçebilecek.

Halkbank Başvuru

Halkbank üzerinden nakit kredi başvurusu yapacak olan kişiler banka şubelerine giderek veya bankanın resmi internet sitesi üzerinden başvuru yaparak, işlem yapabilecek. Halkbank kredi kullanacak olan kişilerin emekli olması durumunda emekli maaşlarını kendi banka şubeleri üzerinden alması ile birlikte kredi kullandıracak. Acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen müşteriler, Halkbank şubeleri üzerinden işlem yapmak istiyorlarsa, 5 dakika içerisinde kredi sonucunu öğrenebilecekleri yeni kampanyaya katılabilirler.

İhtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler bankanın internet bankacılığını kullanarak işlem yapmak istiyorlarsa kendi hesapları üzerinden bir internet bankacılığı şifresi oluşturması ve Halkbank, mobil uygulamasına bu şekilde giriş yapması gerekiyor. Kredi kullanacak olan kişilerin sigortalı olarak çalışıyor olması durumunda banka bu kişilerin son işyerinde 6 aydır çalışıyor olmasını ve bu işyerinde yine 6 aydır sigorta primlerinin yatıyor olmasını istemektedir. Banka kredi notu: 1100 ve üzerinde olan kişiler başvurularını gerçekleştirerek, Halkbank'ın vermiş olduğumu, devlet destekli kredi kampanyasına katılabilir ve 0.55 faiz oranları ile 10000 TL kredi kullanabilir.

10 bin TL üzerinde işlem yapacak olan kişiler içinde banka düşük faiz oranlarıyla kredi vermeye devam edecek. Resmi internet sitesi üzerinden, güncel faiz oranlarını öğrenebilir ve kredi başvurusu yapabileceğiniz diğer kampanyalara göz atabilirsiniz. Banka kredi başvurusu yapacak olan kişilere hızlı birşekilde ayrıca, borç kapatma kredisi kampanyasını yapıyor, diğer bankadaki tüm borçlarınızı toplayarak tek biryere ödeme kolaylığı sağlıyor.