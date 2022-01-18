Cumhurbaşkanı Kararı Son Dakika Yayınlandı! Emekliye Müjdeli Haber Sonunda Geldi! Sıkıntı Yok...

Son dakika olarak verilen yeni bir haberde, emekli olan vatandaşlar artık kamu bankaları üzerinden gelir belgesiz, devlet destekli, nakit imkanından faydalanabilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılacak olan bu kampanyada, emekli olan vatandaşlar, kamu bankaları üzerinden emekli maaşı alması durumunda artık nakit sıkıntısı çekmeyecek.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden başlatılacak olan bu kampanyada, emekli olan kişiler bu bankalar üzerinden emekli maaşı alması durumunda ihtiyaç kredisi konut kredisi borç kapatma kredisi taşıt kredisi ve ihtiyaç olması durumunda ipotekli tadilat kredisi sorgusuz sualsiz alacaklar.

Emekli olan vatandaşlar için en çok tercih edilecek olan kredi kampanyalarından bir tanesi olan ihtiyaç kredisi 100.000 TL'ye kadar gelir belgesiz olarak emekli olan vatandaşlara sunulacak. Emekli olan kişiler, 100.000 TL gibi yüksek limitli ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorlarsa, emekli maaşını Ziraat Bankası Vakıfbank veya Halkbank üzerinden alması gerekecek.

Ziraat Bankası

Ziraat Bankası üzerinden nakit ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan emekliler ve emekli maaşına bu banka üzerinden alıyorsa veya emekli maaşına, Ziraat Bankası şubelerine taşımak istiyorsak, kredi başvurusunda bulunabilir. Ziraat Bankası şubelerine, emekli maaşınızı taşıdıktan sonra banka sizlere ayrıca, 750 TL'ye kadar paranın emekli promosyonu 5000 TL limitli kredi kartı ve 10000 TL ye kadarda nakit avans limiti imkanı sunmaktadır. Bu belirtilen ürünleri alabilmeniz için banka kredi notunuzun da yüksek olması gerekmektedir.

Vakıfbank ve Halkbank Üzerinden de Ödemeler Var

Kampanyayı başlatan bankalardan sadece Ziraat Bankası değil, Vakıfbank ve Halkbank kendi resmi internet siteleri üzerinden duyuru paylaştı. Ziraat Bankası gibi, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden de emekli maaşı alan vatandaşlar, kredi başvurusu emekli promosyon başvurusu, nakit avans başvurusu yapabiliyor.

Emekli maaşını bu bankalar üzerinden alan vatandaşlar, banka şubelerine gitmeden emekli maaşı hesabı üzerinden alacakları internet bankacılığı şifresi ile birlikte Vakıfbank ve Halkbank, mobil uygulaması üzerinden de kredi başvurusu yapabiliyor. Vakıfbank ve Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yaparak, işlem yapacak olan kişiler ve en yakın banka şubesine giderek kredi kullanabilir. Bankanın, güncel faiz oranlarını öğrenmek istiyorsan git, resmi internet sitelerine girebilirsiniz.