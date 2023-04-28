Son Dakika: Halkbank 0.88 Faiz Oranıyla İhtiyaç Kredisi Kampanyası Başlatıyor

Halkbank, yapacağı yeni kampanyalar ile birlikte vatandaşlara kredi imkanı sağlamaya devam ediyor. Son dakika haberi olarak duyurulan kampanya kapsamında, Halkbank vatandaşlara ihtiyaç kredisi vermek için düşük faiz oranı sunacak.

Banka tarafından yapılan duyuruda, kampanyanın 0.88 faiz oranları ile vatandaşlara kredi verileceği belirtildi. Kampanya, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve bankadan maaş alan vatandaşlar için devlet destekli olarak sunulacak.

Halkbank internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, 0.88 faiz oranlı kredi için belirlenen bazı şartlar da paylaşıldı. Sigortalı olarak çalışan veya emekli olan kişiler ile birlikte devlet memuru olan kişiler, Halkbank İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, hızlı bir şekilde bu bankadan istedikleri ihtiyaçlarda kredi alabilecek.

Kampanya kapsamında, 36 ay vade ve 3 ay erteleme imkanı da sunulacak. Bu sayede vatandaşlar, kredi geri ödemelerini daha rahat bir şekilde yapabilecekler.

Halkbank İhtiyaç Kredisi Kampanyası Başvurusu Nasıl Yapılır?

Halkbank 0.88 faizli ihtiyaç kredisi kampanyasına başvurmak isteyen kişiler, bankanın resmi internet sitesine giriş yapabilir veya size en yakın banka şubesine giderek başvuru yapabilirler.

Ayrıca Halkbank, kimliksiz kredi başvuru imkanı da sunuyor. Halkbank hesabı olan kişiler, bankanın mobil uygulaması veya internet bankacılığı üzerinden kredi başvurularını kolayca yapabilirler.

Halkbank, müşteri hizmetleri numarası ve ATM'ler üzerinden de ihtiyaç kredisi başvurusu imkanı sağlıyor. Emekli olan kişiler için ayrı bir parantez açarsak, emekli maaşını ilk defa Halkbank'a taşıyacak olan kişiler yüksek limitli krediler kullanabilecekleri gibi, ayrıca diğer bankalardaki borçlarını da kapatma imkanına sahip olacaklar.

Halkbank'ın güncel kampanyalarını öğrenmek ve güncel faiz oranları hakkında bilgi almak için bankanın resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.