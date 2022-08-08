Son Dakika Haberi: Resmi Gazete’de de Var! Bu Gece İtibarıyla Emeklilere Ödeme Geliyor. Bugün sizlere harika bir haberimiz var. Emekli olan kişiler acil nakde gereksinim duymaları halinde tamamen düşük faizli şekilde kullanabilecekleri bir krediye kavuşmuş olacaklar. Yeni bir kampanya başlatıldı ve devlet tarafından da onaylandı. Kamu bankaları tarafından gerçekleştirilecek olan bu temel kampanyada 50.000 TL’ye kadar kredi kullanacak olan vatandaşlar için 36 ay vadeli işlem gerçekleştirilecek ve böylece herkes kredi kullanabilecek.

Cep telefonunuz aracılığıyla başvurunuzu yaparak ihtiyaç kredisi kullanabileceksiniz. Onaylanan kredi tutarı ile alakalı bilgileri SMS ile kendiniz de görebileceksiniz. Cep telefonunuzdan mesaj göndererek kredi başvurusu yapmak istiyorsanız siz de bankaların kredi kampanyalarına katılmak adına öncelikli olarak internet bankacılığı uygulamalarını telefonunuza indirin ve internet bankacılığı uygulaması yani aplikasyonu üzerinden başvurunuzu hemen yapın.

Kamu bankaları üzerinden emekli maaşınızı çekiyorsanız kredi kampanyasına katılmak için hiçbir eksiğiniz yok demektir, en yakın banka şubesine giderek bu bankaların başlattığı düşük faizli kredi kampanyalarına katılmış olursunuz.

Birbirinden önemli kredi paketleriyle beraber acil gereksinimlerinizi hızlıca giderebileceğiniz gibi bunun yanı sıra banka şubelerini ziyaret ederek ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olursanız bankadaki var olan kredi ve kredi kartı borçlarınız da kapanmış olacak.

Kredi koşullarına uygunsanız kredi başvurusu yapmanız halinde aynı gün içerisinde hesabınıza ödeme de gerçekleştirilmiş olacak. Kullanmak için bankaya maaşınızı taşınmazın gerektiğini de söylemek isteriz. Bu kampanyalar ile ilgili son dakika gelişmeleri haber sitemizden her an öğrenebilirsiniz. Kamu bankaları üzerinden alacağınız tüm ihtiyaç kredilerinde bankalar düşük faizlerle sizlere işlem yapmaktadır.