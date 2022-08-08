Emekli maaşını o bankadan alan vatandaşlara Faizsiz nakit verileceği açıkladı! Limitleri kişilerin maaşı belirleyecek

Bankalar üzerinden faizsiz olarak ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen emekliler için bankalardan yeni bir kampanya duyuruları paylaşıldı. Eğerki İslami şartlara uygun olarak yapacağınız tüm bankacılık işlemlerinde, faizsiz olarak bankacılık işlemleri yapmak isteyen vatandaşlara bankalar, duyuru paylaştı. Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası, kendi bankasından emekli maaş alan vatandaşlar için başlatmış olduğu bu kampanyada düşük kar payı oranları ile birlikte sıfır faizli kredi imkanından faydalanmanıza olanak sağlayacaktır. Emekli kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar, faizsiz olarak emekli, ihtiyaç kredisi almak istiyorlarsa başvurularını Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası üzerinden yaparak, hemen hizmetlerini alabilirler.

Faizsiz, Emekli Kredisi Başvurusu Nasıl yapılır?

Emekli kredisi alacak olan vatandaşlar, eğer faizsiz olarak işlemlerini gerçekleştirmek istiyorlarsa, katılım bankaları üzerinden tüm bankacılık işlemlerini, faizsiz olarak yaptıkları gibi kullanacakları tüm kredilerde hiçbir şekilde faiz oranından yararlanmazlar.

Başvuru yapmak istiyorsanız size en yakın Ziraat Katılım Bankası veya Vakıf Katılım Bankası şubelerine giderek kimliğinizle birlikte emekli maaşınızı bu bankalara taşımak istediğinizi söylerseniz, sizlere kredi imkanından faydalanmanız için hizmet başlayacaktır. Acil emekli kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar için başlatılan bu kampanyada, Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası, yüksek limitli krediler verirken, kişilerin emekli maaşına göre de kimlikler belirlenmektedir. Ziraat Katılım Bankası ve Vakıf Katılım Bankası üzerinden kredi kullanacak olan vatandaşlara 5 dakika içerisinde sonuç verilecek ve onaylanan tutar kadar krediyle birlikte ayrıca, borç kapatma kredisi imkanı sunulacaktır. 50000 TL'ye kadar kullanacağınız kredilerde 36 ay vadeli olarak sizlere işlemler yapılmaktadır.