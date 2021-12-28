Son dakika haberi PTT’den geldi! İhtiyacı olan vatandaşlara 30.000 TL nakit destek verileceğinin duyurusu yapıldı

PTT üzerinden 30.000 TL nakit olarak destek kredisi verileceğinin duyurusu yapıldı. PTT üzerinden ihtiyaç kredisine başvuruda bulunacak olan vatandaşlar 30.000 TL’ye kadar anında nakit destek onayı alabilecekler.

PTT üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar 30.000 TL kadar kredi kullanmak istiyorlarsa PTT üzerinden anlaşmalı banka aracılığı ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilir ve gişe işlemlerinden kredi hesabını aktarabilir.

PTT üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar 30.000 TL nakit destek yardımından faydalanmak isterlerse, belirtilmiş olan kredi şartına uygun olmaları durumunda kredilerini 36 ay vadeye varana kadar kullanabilecekler.

PTT ayriyeten kredi notu düşük olan vatandaşlara aktif bank üzerinden kredi kampanyası yapıp düşük kredi notlarına hızlı bir biçimde kredi onayı veren bankalardan biridir.

PTT İhtiyaç Kredisine Nasıl Başvuru Yapılır?

PTT üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak ve isteyen vatandaşlar 30.000 TL almak isteyen vatandaşlar sms atarak hemen aktif bank üzerinden ne kadar kredi onayı alabileceğinizi görebileceksiniz. PTT üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar aktif bank aracılığı ile yapacak olan kişiler gelir belgesi olmadan kredi almak istiyorlarsa sms atarak onay alabilirler.

Kredi yazıp boşluk bırakıp T.C kimlik numaranızı da yazıp 3050 numarasına kısa mesaj olarak gönderin. 3050 numarasına gönderdiğiniz kısa mesaj sonrası banka sizlere 2 ila 3 dakika arasında sizlere kredi sonucunuzu iletecek. Sizlerde onaylanan kredilerinizi dilerseniz PTT şubelerinden dilerseniz PTT’ye gitmeden alabilir ve kullanabilirsiniz.

PTT ihtiyaç kredi başvurusu ayriyeten bankanın resmi web sitesi üzerinden de yapılabilmektedir. Aktif bankın kolay kredi kampanyası ile vatandaşlar nakit ihtiyaçlarını giderebiliyor. Bu kredi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar internet sitesi üzerinden ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurabilir ve cevabı hemen alabilirler. Onay cevabınız geldikten sonra ihtiyaç kredinizi alabilir ve hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. Aktif bank üzerinden gerçekleştirilecek olan bu kampanya vatandaşa rahat bir nefes aldıracak.