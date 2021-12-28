Kimlik Numarasını Veren Kişilere 15000 TL Ödeme Başlıyor, Tek Banka Verecek

Yapı kredi bankası, yaptığı kampanyalar ile birlikte vatandaşlara uygun faizlerle kredi vermeye devam ediyor. Yapı Kredi bankası 15000 TL'ye kadar vermiş olduğu bu son kampanyasında kredi alacak olan kişilere başvuru yapmaları durumunda düşük faizlerle onay veriyor. 15000 TL'ye kadar onay alan kişiler 36 ay vadeye kadar kredi kullanırken, 3 ay ertelemeli olarak Yapı Kredi Bankası üzerinden nakit kredi kullanabiliyorlar. İhtiyaç kredisi kampanyasına katılmak istiyorsanız başvuru yapmak isteyenler 15000 TL'ye kadar hemen onay alabilmektedirler.

Yapı Kredi Bankası uygun faizlerle vermiş olduğu 15000 TL kredilerde kişilerin TC Kimlik numarasına bakarak hemen onay vermektedir. 15000 TL kredi onayı almak isteyenler bankalardan daha önce bir çalışması olması gerekmektedir. Kredi alacak kişiler 15000 TL'ye kadar kredi almak istiyorsa en yakın banka şubesine gidebilir veya bankanın SMS kredi servisini kullanabilir.

Başvuru Şartları

Başvuru şartlarında ise kredi notu önemli. Kredi notu bankalardaki geçmiş kredi ve kart ödemelerinizden oluşuyor. Kredi notu düşük olan kişiler uygun faizlerle kredi almak için 1200 ve üzerinde bir kredi notu olması gerekmektedir. Kredi notu düşük olan kişiler bankalardan maalesef kredi onayı alamazlar. Ayrıca bankalardan dolayı icralık bir durum olmaması gerekiyor.

Yapı Kredi Bankası SMS ile kredi başvurusu

Yapı Kredi Bankası üzerinden SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız banka üzerinden 5 dakika içinde sonucu alacağınız SMS kredi servisine ücretli mesaj atmanız yeterli olacaktır. SMS ile kredi başvurusu yapmak için Bireysel TC KİMLİK ve Aylık Gelir aralarda boşluk olacak şekilde yazabilir ve bu mesajı 4411 numarasına gönderebilirsiniz.

Yapı Kredi bankası değerlendirmeyi kısa bir süre içinde yapacak ve sizlere 5 dakika içinde kredi sonucunu verecek. Onay alırsanız en yakın Yapı Kredi Bankası şubeleri üzerinden kredi kullanmış olacaksınız. Ayrıca bankanın müşterisi olan kişiler Yapı Kredi Mobil uygulamasını kullanarak 15000 TL ve üzerinde de kredi alabileceklerdir.

Yapı Kredi Bankası şubeleri üzerinden ve müşteri hizmetleri numarasını arayarak yapmış olduğunuz başvuru hakkında bilgi alabilir, başvuru yapmadıysanız da başvurunuzu yapabilirsiniz. Düşük faizlerle kredi Yapı Kredi'de sizleri bekliyor...