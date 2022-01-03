Son Dakika Haberi Önemli: TC Kimlik Numarasına 5000 TL Ve Üzerinde Ödeme

Acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için kampanya başlatan bankalar yapmış oldukları bu kampanyalar ile birlikte vatandaşlara gelir belgesiz olarak kimlikleri üzerinden 5000 TL'ye kadar nakit kredi kullandırmaya devam ediyor. Kredi başvurusu yapacak olan vatandaşlar 5 dakika içerisinde kimlik kartları üzerinden yapacakları soruşturma sonrasında kredi onayı alıp alamadıklarını görebiliyorlar.

Denizbank resmi internet sitesi üzerinden yapmış olduğu kampanya duyurusunda t.c. kimlik numarasını SMS atan vatandaşlara 55 bin TL'ye kadar kredi onayı vereceğini açıkladı. Cep telefonunuzun Mesaj kısmına girerek kredim yazılı boşluk bırakın t.c. kimlik numaranızı yazarak 3280 numarasını gönderin. Denizbank üzerinden kredi başvurusu yapmış olacak ve ne kadar kredi onayı aldığınız hakkında bilgileri öğreneceksiniz.

Adem ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlara ayrıca qnb Finansbank tarafından da 5030 numarasına mesaj atılarak Kredi kampanyasına katılmaları sağlanıyor. T.c. kimlik numaranızı 5030 numarasını mesaj olarak gönderirseniz 5 dakika içerisinde Kredi sonucunu öğrenebileceksiniz.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan vatandaşlar 5 dakika içerisinde Kredi sonucunu öğrenebilecekleri kampanyaya katılmak için banka mobil uygulamasına giriş yaparak internet bankacılığı aracılığı ile kredi başvurusunda bulunabilir. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinde emekli maaşı alıyorsanız veya çalışma maaşı alıyorsanız banka sizlere daha yüksek birliklerdir düşük faiz oranları ile kredi imkanı sağlamaktadır. 5000 TL nakit kredi kampanyasına katılmak isteyen kişiler 36 ay vadeye kadar işlem yaparlarken ilk taksit ödemelerinde 3 ay ertelemeli Kredi kullanmaktadır.