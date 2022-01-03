Ziraat Bankası bankamatik kartı kullanan vatandaşlara 17000 TL ödeme yapacağını açıkladı

Ziraat Bankası resmi internet sitesi üzerinden yapılan yeni açıklama ile birlikte Banka hesabı olan ve Bu bankanın bankamatik kartını kullanan vatandaşlara 17000 TL'ye kadar banka şubelerine gitmeden gelir belgesiz nakit kredi verilecek.

Ziraat Bankası 17000 TL'ye kadar nakit kredi kullanmak isteyen kişilere ve acil destek ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişilere başlatmış olduğu Bu kampanyada bireysel olarak Kredi kullandıracağını açıkladı. Ziraat Bankası banka kredi politikalarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız hemen başvurunuzu gerçekleştirerek 5 dakika içerisinde kredi onayı alabilir onaylanan krediyi hemen hesabınıza yatırabilirsiniz.

Ziraat Bankası emekli olan sigortalı olarak çalışan kişiler ile birlikte ayrıca devlet memuru olan vatandaşlar için yaptığı Bu kampanyada kendi Bankasından maaş alan müşterilere daha düşük faiz oranları ile kredi imkanı sunmaktadır. Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar 17000 TL kredi kullanmak istiyorsa banka kredi politikalarına uygun bir müşteri olması gerekiyor.

Ziraat Bankası 17000 TL nakit kredi başvurusu nasıl yapılır?

Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar 17000 TL kredi onayı almak istiyorsa en yakın banka şubesine giderek kimlikleri ve gelir belgesini geldikten sonra banka üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilir. Ziraat Bankası şubelerine gitmeden nakit kredi kullanmak istiyorsanız 17000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler en yakın banka şubesine gitmeden bankamın resmi internet sitesi üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yaparak nakit kredi onayı alabilir.

Ziraat Bankası üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar ise emekli maaşları üzerinden nakit kredi alacakları için maaşlarını Ziraat bankası'ndan alması veya Ziraat bankası'na maaş taşıması yapması gerekiyor. Ziraat bankası'na maaş taşıması yaptıktan sonra banka sizleri 17000 TL ve üzerinde nakit kredi kampanyasına sokacak ve ihtiyacınız olan krediyi ilk taksit ödemesinde 90 gün ertelemeli toplamda 36 ay vadeli olarak kullanılacaktır.

Ziraat Bankası gibi diğer kamu bankaları olan Vakıfbank ve Halkbank üzerinden de aynı şartlar dahilinde gelir belgesiz ve uygun faiz oranları ile nakit kredi kullanabileceğiniz söyleyebiliriz. Bankaların resmi internet sitelerine girerek güncel kredi kampanyaları hakkında bilgiler alabilirsiniz.