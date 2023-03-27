Son dakika haberi geldi, Resmi gazetede yayımlandı: Bakanlık öğrenciler için muslukları açtı! 1.611 TL ödeme!

Devlet tarafından vatandaşlara yönelik birçok kalemde farklı ödeme yer alıyor. Herkesi ilgilendiren önemli bir açıklama bakanlıktan geldi. Destek ödemesi kapsamına dâhil ödemelerden faydalanmak için başvuru yapılabilir. Başvuru yapanlara 1 600 lira tutarında ödeme yapılacak. İşte merak edilen konu ile ilgili detaylar…

Yeni yılın gelmesi ile birlikte fiyatlar artış gösterirken, vatandaşlar artan fiyatlar karşısında zor durumda kalıyor. Devlet destek ödemeleri birçok vatandaşın yarasını merhem oluyor. Bakanlık tarafından yapılan ödemeler devam ederken, başvuruda bulunan kişilere 1 611 lira ödeme yapılıyor. Merak edilen konular hakkında bilinmesi gereken detayları sizler için araştırdık.

Bakanlık 1.611 TL Ödeme Yapacak

Dünya üzerinde etkisini sürdüren enflasyon, Türkiye üzerinde de ciddi oranda etki ediyor. Vatandaşlar artan fiyatlar karşısında zor durum hayatını idame ederken devlet tarafından destek ödemesi yapılıyor. Yapılan destek ödemeleri vatandaşın yüzünü güldürüyor. Sosyal ve ekonomik anlamda yapılan destek ödemeleri kapsamında öğrencilere de eğitim giderlerini karşılamaları için ödeme yer alıyor. İlkokul, ortaokul, lise ile üniversite öğrencilerini kapsayan destek ödemeleri 1 611 lira olarak hesaplara aktarılıyor. Başvuruda bulunan kişiler PTT üzerinden ödemeleri alabilir.

Başvurular Nasıl Yapılır?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sosyal destek ödemeleri birçok vatandaş tarafından merak ediliyor. Konu hakkında araştırmalar yapılıyor. Bakanlık tarafından uygulamaya koyulan destek ödemesinden faydalanmak isteyenler e devlet üzerinden başvuru yapabilirler. Vatandaşlar www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-egitim-ogretim-yardimi-talebi adresini kullanarak başvuru işlemlerini gerçekleştirebilirler. TC kimlik numarası ve e devlet şifresi ile sisteme giriş yapılarak ekrana gelen adımları izleyerek başvurularını tamamlayabilir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafında yapılacak 1611 TL'lik öğrenci yardımı için başvuruları e-devlet sistemi üzerinden yapabilirsiniz. Yapılan başvurunun onaylanması durumunda her ay düzenli olarak ödemelerden faydalanabilirsiniz. Her ayın 15 inde PTT tarafından hesaplara aktarım yapılıyor.