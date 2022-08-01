Son Dakika Haberi Geldi: Hesaplarınızı Kontrol Edin, Hesabınıza Yatmış Olabilir!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı tarafından, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı hak sahiplerinin hesaplarına para yatırıyor. Konu ile ilgili açıklama yapıldı. Bakan tarafından yapılan açıklamada, 1 500 TL tutarlı ödemelerin yapılacağı, yapılacak olan ödemelerin toplam tutarı 4,8 milyon TL olacağı bildirildi.

Para O Kişilerin Hesaplarda!

Vakıf tarafından yapılan açıklamada, 15 Temmuz şehitlerinin yakınları ile birlikte gazilere 4.468.500 TL, Beşiktaş’taki terör saldırısında şehit olan kişilerin yakınlarına ve diğer hak sahiplerine 138 bin lira ödeme, Zeytin Dalı harekatında şehit düşenlerin yakınları ile gazilere ise toplamda 183 bin TL ödeme olmak üzere, toplamda 4 789 500 TL ödeme aktarıldı.

Şehit yakınları ile gaziler için maddi ve manevi konuda destek olmak için 13 Temmuz 2019 tarihinde kurulmuş olan mütevelli heyet başkanı ve Sosyal Hizmetler Bakanı yapmış olduğu ödemeler ile hak sahiplerine Mart 2022 ayından itibaren toplamda 4,8 milyon TL tutarında bir ödeme gerçekleştirildi.

Türkiye şehit yakınları ve gaziler dayanışma vakfı tarafından 15 Temmuz tarihinde gerçekleşen darbe girişimi ile Beşiktaş’ta yaşanan terör saldırısı ve Zeytin Dalı harekâtında şehit düşenlerin yakınlara, aylık olarak maddi destek imkânı tanınıyor. Bu kapsamda toplam olarak 3200 ye yakın kişiye aylık bazda 1 500 TL ödeme yapılıyor.

15 Temmuz gerçekleşen darbe girişiminde şehit düşmüş olan kişilerin yakınlarına ve gazilere 4 trilyon 468 milyara yakın bir ödeme yapıldı. Bunun yanı sıra 2016 yılında gerçekleşen terör saldırısında şehit düşenlerin yakınları ve gazilere ise 138 bin lira ödeme yapıldı.

Ayrıca Zeytin Dalı harekâtında şehit düşenlerin yakınları ve gazilere vakıf hesaplarından aktarılan meblağ toplamda 180 300 TL civarında gerçekleşti. Türkiye Şehit Yakınları Ve Gaziler Dayanışma Vakfı tarafından toplamda 4 789 500 000 TL para ödemesi gerçekleşti.

Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı tarafından, kurulduğu günden itibaren hak sahiplerine, 104 trilyon 145 bin TL destek ödemesi gerçekleşti. Tüm şehit aileleri ile gazilere toplanan tutarlar kamu sermayeli bankalar tarafından karşılanmış olup aylık düzenli olarak maddi destek yapılmış oldu.