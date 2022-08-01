Emeklilerin Maaşlarından Ayrı Olarak Ek Para Hesaplarına Yatacak!

Emekliler İçin Müjde: Maaşlarından Ayrı Olarak Ek Para Hesaplarına Yatacak. Son Dakika Haberi Emeklileri Sevindirecek. Ayrıntılar Haberimizde…

Emekli vatandaşlar için müjde haber geldi. Özel bir kampanya ile maaşlarından hariç hesaplarına ayrı ek olarak para yatacak. Emekli vatandaşlar kendi bankasından çekmek için sıraya girdi. Yapı Kredi Bankası, emekliler için resmi internet sitesinden yapmış olduğu ilan ile emekli promosyonlarına ilişkin kampanya başlattı. Emekli maaşını Yapı Kredi Bankası’na taşıyan vatandaşlar ödemelerden faydalanabilecek. Nakit paraya ihtiyacı olan vatandaşlar, emekli maaşlarını Yapı Kredi Bankasına taşımaları halinde ödeme gerçekleşecek.

Yapı Kredi Bankası Emekli Promosyon Kampanyasında Detaylar Neler?

20 Ocak 2022 ile Ağustos tarihleri arasında SGK emekli maaşlarını 3 yıl boyunca Yapı Kredi Bankası’na taşımaları halinde 2 750 TL tutarında nakit promosyon ödeme imkanı emekli vatandaşlara sunulacak. Taahhütnamenin imzalanmasının ardından her hangi bir şart aranmadan aylık geliri, 1 500 TL olanlara 1 600 TL, 1 500 TL ile 2 500 TL arasında olanlara 2 100 TL ve emekli maaşı 2 500 T L nin üzerinde olanlara ise 2 500 TL nakit promosyon ödemesi yapılacak.

Bunun yanı sıra ek ödül taahhütnamesinin imzalanması halinde, 2 aylık süreç için 2 adet yeni fatura talimatı verilmesi durumunda maaştan bağımsız olarak 100 TL en nakit ödemesi yapılacak.

Kampanyanın başlangıç tarihinden itibaren ek ödül taahhütnamesine imza atanlar, ilk maaş ödemesini aldıktan sonraki ayı takip eden ayın ilk günü başlamak üzere 3 ay boyunca faizsiz 2 000 TL ye varan tutarda esnek hesap limitinden faydalanabilecek.

20 Ocak 31 Ağustos 2022 tarihleri arasında ilk kez kredi kartı alanlar veya son 3 ay içinde var olan kartlarında hiç harcama yapmayanlar kampanya başlangıcından itibaren gerçekleştirecekleri toplam 500 TL lik harcamalarına 150 TL nakit promosyon verilecek. Ödemeler kişilerin ilk maaş ödemsini takip eden ayın ilk günü olarak gerçekleşecek. Toplam tutarda 500 TL harcama yaptığınızda ek olarak 150 TL promosyonun sahibi olabilirsiniz.