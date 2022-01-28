Son dakika haberi geldi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyuruda bulundu Emek emekli ve çalışan vatandaşlar 15.000 TL ödeme alacak! Son dakika da önemli bir haber geldi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurusuyla emekli ve çalışan vatandaşlara 15.000 TL ödeme yapılacağı duyuruldu yeni kampanyanın detayları haberimizde…

Son dakikalarda önemli bir nakit haber duyurusu yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı duyuruya göre emekli ve çalışan vatandaşlar 15.000 TL ödeme alabilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılmış olan açıklamaya göre devlet destekli kamu bankalarından ihtiyacı olan vatandaşlara 15.000 TL gelir belgesi olmadan destek sağlanacak özellikle pandemi koşulları ile birlikte yapılan destekler ile birlikte şimdi 2022 yılında şu an yaşadığımız ekonomik sıkıntılar nedeniyle devlet destekli krediler verilmeye devam edilecek.

Nakit ihtiyacı olan vatandaşlarımız Vakıfbank Halkbank ve Ziraat Bankası üzerinden yapacakları başvurulara göre devlet destekli ihtiyaç kredileri kullanabilecekler. Ziraat Bankası Halkbank Vakıfbank'tan yapılacak olan ihtiyaç kredisi kampanyasında başvuru sonrasında banka 5 dakika içerisinde Kredi sonucunu size sunacak ve onaylanan tutar hemen hesabınıza yatacak

Vakıfbank Halkbank ve Ziraat Bankası kredi başvurusu nasıl yapılır

Devlet destekli ve sadece kamu bankaları üzerinden verilecek olan bu Kredi kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar bankaların belirli şartlarına uyması durumunda dilerlerse banka şubelerinden veya banka şubelerine gitmeden Kredi başvurusunda bulunabilecekler.

Nakit ihtiyacı olan vatandaşlarımız ihtiyaç kredisi kullanmak için en yakın banka şubesinden kimlik ve gelir belgeleri ile birlikte Kredi başvurusunda bulunabilirler. Nakit ihtiyaçları olmaları durumunda kredi kullanmak isteyen vatandaşlar 36 ay vade ile ve ilk taksit ödemelerinde 3 ay ertelemeli olarak Kredi kampanyasından faydalanabilecekler.

Internet bankacılığından devlet destekli ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız banka hesabınıza olması veya banka hesabınıza ait bir internet şifresi gerekmektedir. İnternet şifresi almak isteyen vatandaşlar kendi hesaplarından veya kendi Bankası'nın müşteri hizmetleri numarasını arayarak veyahut en yakın bankaya giderek internet şifresi oluşturabilir mobil uygulamaya istedikleri zaman girebilirler.

Vakıfbank Halkbank ve Ziraat Bankası'ndan da gerçekleştirmiş olduğu bu kampanya kredi kullanmak isteyen vatandaşları bir kolaylık sağlamaktadır vatandaşlar mobil uygulama üzerinden 7/24 işlem yapabilirler mobil uygulama üzerinden sadece internet bankacılığı işlemlerinizi değil bütün işlemlerinizi gerçekleştirebilir ve sorgulamalarınızı yapabilirsiniz.