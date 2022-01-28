Bilim Kurulu Üyesi Şener Korkuttu! Film Başa Saracak

Omicron’un alt varyantı olan BA.2'nin söz konusu salgının kontrolünü geciktirdiğini belirten Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Alper Şener, önemli açıklamalar gerçekleştirdi. Şener, yapmış olduğu açıklamalar ile sağlık gündeminin üst sıralarında yer alırken Türkiye'de omikron varyantı piki ardından BA.2 pikinin görülmesinin de mümkün olduğunu aktardı. Bunun yanı sıra, BA.2 varyantının gündeme gelmesinin filmi başa saracağına dair açıklamalar yapılırken bu durumun bazı hesaplamaları ise tekrardan yapmamız gerektirdiğini düşündürdüğünü söyledi.

Omicron’un alt varyantının koronavirüs salgını kontrolünü geciktirdiğine vurguda bulunan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Alper Şener, merak edilenleri yanıtladı. Söz konusu varyantların aşıdan kaçabilme potansiyeline dair kaygılar olduğuna dikkat çekildi ve yaşanacak olan gelişmeler de merak konusu oldu.

Şener, varyantların koronavirüs aşısından kaçabinme potansiyellerinin olduğuna dair çok ciddi kaygıların bulunduğuna dikkat çekerken hala netleşmiş verilerin bulunmadığını da paylaştı. Diğer taraftan daha fazla bulaş potansiyeline sahip olan Omicron’un alt varyantının vatandaşları tedirgin ettiği de söylenildi. Varyantın koronavirüs aşısı yapılmasına rağmen hala baskın bir halde bulunmasının çok ilginç olduğu açıklandı.

Bulaş riskinin ise Omicron’u bastıracak düzeyde olmasının ise oldukça ilginç olduğu belirtilirken yeni varyantların da işi çok karıştırdı söylenildi. Yeni varyansların salgının kontrol altına alınmasını geciktirdiği belirtilirken zamana yayılmış bir şekilde ülkemizde de o varyantların tespit edilecek gibi görüldüğü şeklinde bilgiler paylaşıldı. Profesör Dr. Şener koronavirüs pozitif vaka artışında beklenen bir durum olduğunu kaydetti ve yükselme trendini Omicron varyantının gündeme geldiği ilk günden beri beklediklerini söyledi. Bir süre daha vaka sayılarında görülen yükselmenin de devam edeceğini düşündüklerini aktardı.