Dikkat: Bu Kategoride Yer Alan Kişiler On Sene Daha Erken Emekli Olacaktırlar!

İş hayatında meslek kazası meydana gelebiliyor. Şayet siz de böyle bir kaza neticesinde kalıcı olarak zarar gördüyseniz Sosyal Güvenlik Kurumu’nun malulen emeklilik fırsatından faydalanabilirsiniz. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun malulen emeklilik avantajından söz ediyor olacağız. İşte ayrıntılar…

Malulen Emekli Olma Koşulları

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun sunduğu malulen emeklilik, mesleğiyle alakalı bir hastalığa yakalanan veyahut da kaza geçiren kişilerin haklarını korumakta olan genel bir sistemdir. Şayet siz de totalde 1800 gün prim gününüzü tamamen tamamladıysanız tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alacağınız ve en az yüzde altmış oranını karşılayan engelli raporunuz varsa yani çalışamaz ibaresi aldıysanız direkt olarak SGK’yı ziyaret ederek malulen emeklilik başvurusunda bulunabilmiş olacaksınız. Malulen emekliliğe giren hastalıklar ise şu şekildedir:

Uzuv kaybı

Metabolik bozukluklar

AIDS

İşitme kaybı

Denge bozukluğu

İleri seviyede bipolar bozukluk

Şizofreni

Kalp kapakçığı rahatsızlığı

Kalp yetmezliği

Akciğer, böbrek gibi organ nakillerinin yapılması

Tüberküloz ya da siroz biçimindeki karaciğer rahatsızlıkları

Ölümcül olan tüm kanser türleri

Görme yetisi kaybı

Beyin tümörü

Serebral palsi

Epilepsi

Zeka geriliği

Bahsi geçen bu rahatsızlıklardan en az birine sahip olan herkes malulen emekli olma başvurusunda bulunabilir. Başvuru şartları ve sizden istenen belgeleri öğrenmek adına Sosyal Güvenlik Kurumu’nu arayarak dilediğiniz zaman ayrıntılı bir biçimde bilgi ve yardım alabilirsiniz.