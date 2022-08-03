Dikkat: Bu Kategoride Yer Alan Kişiler On Sene Daha Erken Emekli Olacaktırlar!
Dikkat: Bu Kategoride Yer Alan Kişiler On Sene Daha Erken Emekli Olacaktırlar!
İş hayatında meslek kazası meydana gelebiliyor. Şayet siz de böyle bir kaza neticesinde kalıcı olarak zarar gördüyseniz Sosyal Güvenlik Kurumu’nun malulen emeklilik fırsatından faydalanabilirsiniz. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun malulen emeklilik avantajından söz ediyor olacağız. İşte ayrıntılar…
Malulen Emekli Olma Koşulları
Sosyal Güvenlik Kurumu’nun sunduğu malulen emeklilik, mesleğiyle alakalı bir hastalığa yakalanan veyahut da kaza geçiren kişilerin haklarını korumakta olan genel bir sistemdir. Şayet siz de totalde 1800 gün prim gününüzü tamamen tamamladıysanız tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alacağınız ve en az yüzde altmış oranını karşılayan engelli raporunuz varsa yani çalışamaz ibaresi aldıysanız direkt olarak SGK’yı ziyaret ederek malulen emeklilik başvurusunda bulunabilmiş olacaksınız. Malulen emekliliğe giren hastalıklar ise şu şekildedir:
- Uzuv kaybı
- Metabolik bozukluklar
- AIDS
- İşitme kaybı
- Denge bozukluğu
- İleri seviyede bipolar bozukluk
- Şizofreni
- Kalp kapakçığı rahatsızlığı
- Kalp yetmezliği
- Akciğer, böbrek gibi organ nakillerinin yapılması
- Tüberküloz ya da siroz biçimindeki karaciğer rahatsızlıkları
- Ölümcül olan tüm kanser türleri
- Görme yetisi kaybı
- Beyin tümörü
- Serebral palsi
- Epilepsi
- Zeka geriliği
Bahsi geçen bu rahatsızlıklardan en az birine sahip olan herkes malulen emekli olma başvurusunda bulunabilir. Başvuru şartları ve sizden istenen belgeleri öğrenmek adına Sosyal Güvenlik Kurumu’nu arayarak dilediğiniz zaman ayrıntılı bir biçimde bilgi ve yardım alabilirsiniz.