Son Dakika Haberi: Ev Hanımı Olan Kişilere Kimlikleri ile 4000 TL Ödeme Başladı

Son dakika ev hanımlarına 4000 TL nakit avans limiti ödemesi başladı. Ev hanımlarına 4000 TL'ye kadar ödeme nasıl alınır haberimizde sizlere bu konu hakkında bilgiler vereceğiz. Ev hanımları için son dakika olarak müjdeli bir haber geldi. Eğer ev hanımı olarak kredi kullanmak istiyorsanız ve onay alamıyorsanız bankalardan nakit avans limitine başvuru yapabilirsiniz. Bankalar artı para olarak ev hanımı olan kişilere 4000 TL'ye kadar nakit avans limiti veriyor. Almış olduğunuz bu nakit avans limiti banka hesabınızın üzerinde artı para olarak sizlere sunuluyor. 4000 TL'ye kadar nakit avans limiti başvurusu yapacak olan kişiler belirlenen şartlara uygun olması durumunda bu parayı hesaplarına atabileceklerdir.

Ev hanımı olan kişilere 4000 TL'ye kadar nakit avans ödemesi yapacak bankalar şu şekildedir. Sizlerde bu bankalar üzerinde şartlara uygun olmanız ile birlikte hemen onay alabilirsiniz.

İş Bankası 4000 TL artı para başvurusu

İş Bankası üzerinden bir hesabınız varsa ve kredi notunuz 1300 ve üzerinde ise iş bankanın mobil uygulaması olan İşCep uygulamasına girerek buradan 4000 TL başvuruda bulunabilirsiniz. İş Bankası 4000 TL artı para başvurusunu yaptıktan 5 dakika içerisinde sizlere cep telefonunuza sonuç gelecek ve onaylanması durumunda da paranızı artı bakiye olarak kendi hesabınızda göreceksiniz. Verilecek olan İş Bankası 4000 TL artı para başvurusunda banka değerlendirmeye hızlı bir şekilde yaparak sizin hesabınıza parayı yükleyecektir. 12 ay vadeye kadar geri ödemesinin yapabilirsiniz.

Akbank 4000 TL artı para başvurusu

Ev hanımı olan kişilerin özellikle kredi kartı Akbank üzerinde ise Akbank hesabınız üzerinden 4000 TL'ye kadar artı para başvurusunda bulunabiliyorsunuz. 4000 TL'ye kadar artı para başvurusunda bulunan müşteriler ev hanımı olmaları durumunda bu paraları artı para olarak kendi hesaplarına aktaracaklardır. Ev hanımı olan kişilere verilecek olan bu kampanyada 4000 TL'ye kadar artı para başvurusu yaparsanız uygun faiz oranları ile birlikte ayrıca Kredi imkânlarından da bu banka üzerinden faydalanabileceksiniz. Akbank ev hanımı olan kişilerin en az 1200 ve üzerinde bir kredi notu olması durumunda bu paraları hızlı bir şekilde hesaplarına yatırıyor.