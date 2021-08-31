TBMM Geçmişti, 0.66 Faizle Borç Kapatma Kredisi Detayları Belli Oldu, Son Dakika

Son dakika 0.66 faiz oranları ile borç kapatma kredisi başlıyor. 0.66 faiz oranları ile borç kapatma kredisi başvurusu nasıl yapılır merak ediliyor. Son dakika haberi olarak verilen bu kredi kampanyası haberinde 0.66 faiz oranına kadar 36 ay vadeli borç kapatma kredisi atılabilecek. Bankaların son zamanlarda yapmış olduğu kredi faiz oranları oldukça merak ediliyor.

Özellikle düşük faiz oranları ile kredi kullanmak isteyen kişiler için yapılan bu kampanyalar sınırlı sayıda müşterileri verilmektedir. 0.66 faiz oranları ile kredi kampanyası ile ilgili haberler de yavaş yavaş belli olmaya başladı.

Kamu ve özel bankalar arasında yapılacak olan anlaşma ile birlikte 0.66 faiz oranları ile sadece borçlarını kapatılması için kredi ödemesi yapılacak. İhtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler borç kapatma işlemlerini bu krediler ile alabilecekler. Bankalar üzerinden şartları uygun olmanız durumunda 0.66 faizli kredi kullanabileceksiniz.

0.66 faizli borç kapatma kredisi şartları nelerdir?

Özel ve kamu bankaları üzerinden yapılacak olan bu kampanya başladıktan sonra bankalar kişilerin kredi notu kredi sicili ve banka kredi performanslarına göre onay vermektedir. Bunun için borç kapatma kredisi başvuru şartları önemlidir. 0.66 faizli borç kapatma kredisi kullanmak istiyorsanız öncelikli olarak güncel olan ihtiyaç kredisi ve kredi kartı borçlarınızı kapatmak için bu krediyi kullanacağınızı bilmeniz gerekiyor. Borç kapatma kredisi kullanmak isteyen kişilerin ayrıca düzenli bir gelir belgesi de bankaya sunması gerekiyor. Sigortalı olarak iş yerinde çalışan kişilerin en az 12 aydır aynı işyerinde çalışıyor olması gerekmektedir. Daha önce bankalardan icralık olduysanız bu icralık borçlarınızı kapatmak için bu krediyi kullanamazsınız. Bu Kredi sadece güncel borçlarınızı kapatmak için verilecektir.

0.66 faizi borç kapatma kredisi başvurusu nasıl yapılır?

0.66 faizli borç kapatma kredisi başvurusunu yapmak isteyen kişiler için bankalar Kendi internet siteleri üzerinden bir sayfa açacak bu sayfa üzerinden ihtiyaç kredisi başvuru formu gibi borç kapatma kredisi başvuru formunda doldurarak işlem yapacaksınız. Banka sizlere hızlı bir şekilde sonuç verecek ve eğer onay almanız durumunda ise banka şubelerine davet edeceksiniz. Banka şubeleri üzerinden yapacağınız giriş sonrasında kredinizi kullanacak ve diğer tüm bankalardaki borçlarımızı kapatacaksınız.